Agli ultimi Golden Globes Margot Robbie ha indossato un abito firmato Chanel della collezione che vede testimonial Charlotte Casiraghi.

Il vestito che l’attrice e la monegasca hanno sfoggiato è lungo, con fantasia a fiori e maniche lunghe, sebbene le spalle restino scoperte, lasciando intravedere solo le bretelle.

Il vestito indossato da Margot Robbie firmato Chanel.

L’abito fa parte della collezione Primavera Estate 2021, di cui la nipote di Grace Kelly è la testimonial.

Un modello che rispecchia a pieno quelli di solito scelti dall’attrice australiana, sempre molto semplici e poco sofisticati.

La premiazione dei Golden Globes.

La Hollywood Foreign Press ha scelto “Nomadland” come miglior film drammatico una vittoria che apre al film di Chloe Zhao con Frances McDormand la strada per gli Oscar.

LaZhao è stata premiata anche come migliore regista, la prima donna dal 1984.

Catherine O’Hara è la migliore attrice protagonista di una serie comica televisiva.

La serie, “Schitt’s Creek” aveva già fatto piazza pulita agli Emmy.

I Golden Globe premiano il meglio del cinema e della tv dell’ultimo anno in 25 categorie.

Ad Aaron Sorkin il premio per la miglior sceneggiatura in un film drammatico per “Trial of the Chicago 7”.

Il film di Netflix con Sasha Baron Cohen nella parte del padre degli yippies Abbie Hoffmann è uno dei favoriti agli Oscar.

“Schitt’s Creek” è la miglior serie comica/musical del 2020 secondo la Hollywood Foreign Press Association che ha premiato la sesta e ultima stagione dello show ideato di Daniel Levy con un Golden Globe.

“Speriamo che il prossimo anno questa cerimonia possa includere più diversità”, ha detto Dan Levy, il creatore della serie di Pop Tv adottata l’anno scorso da Netflix e che ha fatto piazza pulita agli ultimi Emmy.

Gli altri premi della serata.

Il ‘principe Carlo’ e ‘Lady Diana’ vincono i Golden Globe: Josh O’Connor e Emma Corrin, i due attori britannici che interpretano la parte della coppia reale nella serie “The Crown”, sono i premiati come miglior attore e attrice protagonisti in una serie drammatica.

“Minari” è il miglior film straniero del 2020. Fuori gioco “la Vita davanti a sé” di Edoardo Ponti che era entrato nella cinquina delle nomination.

Scritto e diretto da Lee Isaac Chung, il film semi-autobiografico racconta la storia di una famiglia sudcoreana che cerca di ricrearsi una vita nell’America rurale degli anni Ottanta.



“Borat Subsequent Movie Film” è il miglior film comico dell’anno: Sasha Baron Cohen ha accettato il Golden Globe ringraziando ironicamente “la giuria tutta bianca” della Hollywood Foreign Press.

La foto della campagna Chanel