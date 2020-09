Grace Kelly resta una delle dive più amate della storia contemporanea.

Simbolo di grazia ed eleganza, l’attrice è stata un’icona di bellezza con il suo fascino senza tempo.

Alfred Hitchcock la volle con sé in tre film: “Delitto perfetto” e “La finestra sul cortile” nel 1954 e “Caccia al ladro”.

Sarà proprio Hitchcock a coniare la famosa espressione “ghiaccio bollente”, per indicare la sensualità, unita ad una certa freddezza, dell’attrice.

La dieta di Grace Kelly.

In un’intervista del 1982 con People, la principessa ha parlato della sua routine di esercizi quotidiano che comprendeva camminare “molto velocemente” per almeno un’ora quasi ogni giorno o occasionalmente facendo lunghe passeggiate con gli amici.

Per quanto riguarda il cibo, Grace ha ammesso di non essere una fan delle diete drastiche, perché l’avrebbero resa “nervosa e di cattivo umore”.

Amava mangiare “le cose giuste”, che includevano pane integrale e riso integrale ed escludevano lo zucchero.

“Ci sono molte altre cose che so che dovrei evitare, ma non lo faccio sempre”, ha confessato la diva.

Come si legge su First For Women, una scrittrice della Spoon University ha esaminato ancora più da vicino la dieta di Grace Kelly.

In base alle sue ricerche, la mamma di Carolina di Monaco iniziava la sua giornata con una sostanziosa ciotola di farina d’avena, che le dava un senso di sazietà.

Come fuori pasto aveva sempre a portata di mano spuntini sani come frutta secca, bastoncini di carota e sedano.

L’attrice mangiava raramente carne o pesce e si manteneva idratata bevendo molta acqua e mangiando cibi ricchi di acqua, come le mele.

Come peccato di gola si concedeva un biscotto oppure del tè verde con il miele, se desiderava qualcosa di dolce dopo cena.

Altri segreti di bellezza di Grace Kelly.

La principessa non fumava, praticava il nuoto, lo yoga e da ragazza anche la danza classica.

La moglie di Ranieri non si separava mai dalla sua crema per le mani, che usava più volte al giorno.

Il suo profumo preferito? Creed Fleurissimo, creato proprio per lei.