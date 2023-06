Lorella Cuccarini si mostra in bikini su Instagram e la sua perfetta forma fisica fa il giro del web. Icona italiana dello spettacolo e della televisione, Lorella Cuccarini da sempre è conosciuta non solo per il suo talento e la sua carriera di successo, ma anche per la sua forma fisica invidiabile.

In questi giorni la presentatrice è in vacanza in Sardegna e nelle scorse ore ha deliziato i fan con una foto su Instagram in cui si mostra in tutto il suo splendore.

“Un pezzetto di paradiso” scrive la Cuccarini a corredo della foto scattata in Sardegna, precisamente all’Oasi di Bidderosa. I fan non possono fare a meno di ammirare la sua incredibile bellezza, che a 57 anni sfoggia un fisico invidiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Come Lorella Cuccarini si mantiene in forma

Da sempre Lorella Cuccarini sfoggia un fisico invidiabile, e in molti si chiedono come la presentatrice riesca a conservare la sua forma smagliante.

Recentemente la Cuccarini ha raccontato in una intervista a Vanity Fair il suo allenamento preferito, che l’aiuta a mantenersi in forma: il calisthenics. Ecco cosa ha detto la presentatrice:

“La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno”.

“Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana”.

L’importanza di un’alimentazione sana

Anche per quanto l’alimentazione, la Cuccarini ha svelato di seguire una dieta sana ed equilibrata, senza rinunciare a nulla ma non cedendo mai agli eccessi. Lei predilige alimenti freschi, ricchi di nutrienti e evita cibi processati e ricchi di grassi saturi. La sua alimentazione si basa su frutta, verdura, proteine magre e carboidrati complessi. L’equilibrio tra gli alimenti è essenziale per fornire al corpo tutti i nutrienti necessari per rimanere in forma.

“Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso. (…) Io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno”.

Leggi anche:

10 Cose che puoi fare per proteggere la tua energia positiva.

Khloé Kardashian sempre più in forma: I segreti del suo stile di vita salutare.