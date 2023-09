Linda Evangelista: “Ho avuto il cancro al seno 2 volte in 5 anni”

Linda Evangelista ha rivelato di aver combattuto contro il cancro al seno due volte negli ultimi cinque anni. L’ex modella appare sulla nuova copertina digitale del WSJ, fotografata dall’amico fotografo Steven Meisel. Nel corso dell’intervista, la top model, 58 anni, ha spiegato che il tumore le è stato diagnosticato per la prima volta nel 2018.

“È stato rilevato nella mia mammografia annuale“, ha detto alla rivista. “I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale”.

Tuttavia, nel luglio 2022, Evangelista ha sentito un nodulo al seno e alla fine ha appreso che il suo cancro al seno era tornato. “Scavami un buco nel petto”, ha detto al suo oncologo dopo la sua seconda diagnosi. “Non voglio che sembri carino. Voglio che tu scavi. Voglio vedere un buco nel mio petto quando avrai finito. Mi capisci? Non sto morendo per questo”.

Linda Evangelista: “Il mio futuro è incerto”

“Sono entrata in questa modalità che mi porta a sapere come fare: fai semplicemente quello che devi fare e superalo”, ha aggiunto, parlando del suo approccio alle cure. “Ed è quello che ho fatto.” Evangelista ha anche riconosciuto che, poiché il suo futuro è incerto, è semplicemente grata per ogni giorno.

“So di avere un piede nella tomba, ma sono totalmente in modalità celebrazione”, ha detto. “Ho attraversato alcuni orribili problemi di salute. Sono in un luogo in cui sono così felice di celebrare il mio libro (Linda Evangelista fotografata da Steven Meisel), la mia vita. Sono così felice di essere viva. Tutto ciò che arriva adesso è un bonus”.

“È riuscita a superare alcuni momenti lunghi e molto bui, quindi poter guardare alla sua carriera e a tutto ciò che ha ottenuto è qualcosa che vuole celebrare”, ha raccontato un amica dell’ex modella a People.