Letizia Ortiz in rosa per sostenere il suo impegno contro la lotta al cancro, una delle sue battaglie più attive da anni.

Letizia ha preso parte alla commemorazione del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, dopo che nelle scorse settimane era già stata in visita nella sede spagnola dell’Associazione Spagnola contro il Cancro (AECC), di cui lei stessa è presidente.

Per il suo ultimo impegno la sovrana ha indossato un tailleur firmato Hugo Boss rosa, colore che da sempre è associato alla lotta contro il cancro al seno.

Sotto il completo ha optato per una blusa della stessa maison, così come per le scarpe in vernice con tacco.

Per completare il tutto una borsa del brand Furla e degli orecchini Chanel.

L’impegno di Letizia Ortiz contro il cancro.

La moglie del monarca spagnolo è presidente onorario permanente dell’AECC, così come della sua Fondazione scientifica.

E’ stato il ​​primo ente di cui la regina ha assunto definitivamente una carica onoraria.

Da allora, ha partecipato attivamente al lavoro svolto dall’associazione.

L’Associazione Spagnola contro il Cancro è nata il 5 marzo 1953, quando è stata istituita con lo scopo di combattere la malattia.

E’ stata dichiarata di ‘pubblica utilità’ nel mese di Aprile 1970.

Attualmente l’organizzazione sviluppa il suo lavoro attraverso più di 16.000 volontari e 680 dipendenti ed è presente in più di 2.000 città spagnole.

La regina alle prese con lo scandalo Juan Carlos.

I reali spagnoli stanno gestendo l’addio del re emerito alla Spagna dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale, corruzione e riciclaggio in patria e in Svizzera.

La decisione del padre di Felipe VI è arrivata dopo le indagini avviate dai pubblici ministeri svizzeri e spagnoli sui presunti fondi nei paradisi fiscali e le controverse rivelazioni della sua ex amante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.