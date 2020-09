Letizia Ortiz continua a prendere parte agli eventi della sua fitta agenda di impegni istituzionali dopo la pausa estiva.

L’ultimo appuntamento che ha visto la presenza di Letizia Ortiz è Women Tireless, organizzato dalla BBVA Microfinance Foundation, per promuovere lo sforzo delle donne durante la pandemia.

Forse non è un caso che la regina abbia deciso di indossare un abito già sfoggiato in precedenza, dimostrando di essere in grado lei stessa di fare economia nel suo guardaroba.

Il capo in questione è un vestito asimmetrico con fantasia a scacchi firmato Pedro del Hierro, uno dei suoi stilisti di riferimento.

Per completare l’outfit ha indossato una cintura nera intorno alla vita e delle scarpe con tacco décolleté.

Letizia Ortiz è sempre stata molto vicina ai diritti delle donne e ha promosso la difesa della loro salute.

Nei giorni scorsi la moglie di Felipe VI ha preso parte alla commemorazione del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, dopo che nelle scorse settimane era già stata in visita nella sede spagnola dell’Associazione Spagnola contro il Cancro (AECC), di cui lei stessa è presidente.

Letizia è presidente onorario permanente dell’AECC, così come della sua Fondazione scientifica.

E’ stato il ​​primo ente di cui la regina ha assunto definitivamente una carica onoraria.

Letizia Ortiz e l’impegno nel giornalismo.

Celia Villalobos, ex ministro della Salute e deputato del Partito popolare, ha parlato della regina nel suo ultimo libro “Politica appassionata”.

L’ex deputata ha parlato di quando venne intervistata dalla regine, all’epoca del racconto ancora giornalista.

Doña Letizia Ortiz “è venuta all’intervista così documentata che mi chiedo se abbiamo vinto una regina, ma perso un’Oriana Fallaci”, spiega nel suo libro.

“Aveva molta fretta per la situazione, ma l’ho minimizzata e le ho detto che mentre aspettavamo avremmo potuto fare uno spuntino“, ricorda l’ex ministro.

Insieme mangiarono dei croissant. “Te li puoi permettere con quanto sei magra”, disse alla giornalista.