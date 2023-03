Letizia Ortiz in Hugo Boss per lo spettacolo di flamenco improvvisato

Letizia Ortiz e il marito, Re Felipe, hanno partecipato come spettatori a un piccolo concerto improvvisato di flamenco a Cadice. I due reali hanno visto da lontano un gruppo di street performer e hanno deciso di sedersi insieme a loro in strada, ascoltando la musica ottenuta dalle percussioni. Una ‘cajoneada’ al ritmo di applausi prima di partecipare al successivo concerto “Tempo de luz” al Gran Teatro Falla.

L’ex giornalista indossava un elegante abito nero firmato Hugo Boss, con frange lunghe sulle spalle. Impeccabile anche la capigliatura: un elegante chignon basso. Si tratta di un vestito che in passato ha indossato anche l’attrice Michelle Pfeiffer. In realtà Letizia ha indossato precedentemente l’outfit, prima nel 2019 per gli ABC Awards, un anno dopo ha ripetuto per il Francisco Cerecedo Journalism Award.

Il Re e la Regina si sono goduti il ​​concerto di flamenco guidato dalle cantanti Carmen Linares, Marina Heredia e Arcángel. Da come sono apparsi sciolti all’ingresso del teatro, circondati da suonatori di cajón tradizionali, sembra proprio che amino questa musica. I reali resteranno a Cadice fino a giovedì prossimo, quando parteciperanno alla commemorazione del centenario dell’inaugurazione della prima Casa del Libro.

Chi è Letizia Ortiz.

Nata a Oviedo nel 1972, Letizia Ortiz si è laureata in Scienze dell’Informazione e ha lavorato come giornalista, prima di sposarsi con Felipe nel 2004, all’epoca principe delle Asturie. I due sono i monarchi del Paese iberico dal 2014, anno dell’abdicazione dal trono del padre di Felipe, Juan Carlos I. La coppia reale ha due figlie, Leonor e Sofía.

Sembra che il re e la regina si siano incontrati in un appuntamento al buio e da quel momento non si siano più lasciati. La famiglia di lui non avrebbe visto di buon occhio il rapporto tra Letizia e Felipe. Ma questo non è stato un ostacolo per il buon esito della loro relazione.