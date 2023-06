Letizia Ortiz aiuta una donna che stava inciampando

Lo scorso martedì Letizia Ortiz ha partecipato alla Giornata mondiale della Croce Rossa presso il centro culturale Circulo de las Bellas Artes a Madrid, in Spagna. La reale ha presentato le medaglie d’oro 2023 della Croce Rossa spagnola durante una cerimonia di premiazione e si è precipitata a dare una mano a una donna che stava cadendo per andare a ritirare il premio.

Come si vede in un video condiviso su Twitter da El Español, la donna è inciampata due volte mentre saliva le scale per incontrare la regina. Letizia non ha esitato a soccorrerla. La persona che ha ricevuto il premio è un membro anziano del consiglio della Società spagnola di geriatria e gerontologia. Si è ripresa rapidamente per accettare il premio e la regina le ha anche sussurrato qualche parola rassicurante.

In un breve discorso alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la Regina Letizia ha parlato dell’importante lavoro di queste associazioni. Il movimento è attivo in 192 paesi e comprende i 263.000 volontari della Croce Rossa spagnola, che aiutano ogni anno oltre 12 milioni di persone a livello nazionale e oltre 13 milioni a livello internazionale, ha dichiarato la Casa Reale di Spagna in una nota.

“Tutti sono i benvenuti in questo giorno di festa in cui, almeno oggi, possiamo sentire che stiamo facendo le cose un po’ meglio come società”, ha detto la regina Letizia Ortiz nel suo discorso. “È ciò che le ispira e ciò che la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa hanno realizzato 160 anni fa. È la lunga storia di un movimento che si è evoluto insieme a coloro che serve, sostiene, protegge e cura. Chiunque si trovi in una situazione di vulnerabilità, malattia, bisogno, impotenza, violenza, disuguaglianza, discriminazione, solitudine o rischio di marginalità, trova nella Croce Rossa una risposta, voce amica e mano tesa”. Fonte: People.