Letizia Ortiz e il marito Felipe avrebbero stipulato un accordo di divorzio che remerebbe in favore della regina di Spagna.

L’indiscrezione emerge dal sito della giornalista Pilar Eyre, che sul suo blog Lecturas scrive:

“Si dice che l’avvocato di Letizia Ortiz sia riuscita a far firmare a Felipe, prima del suo matrimonio, degli accordi di divorzio molto vantaggiosi per lei, in cui avrebbe ottenuto vantaggi da due case, una d’inverno e una d’estate e altre prebende”.

“Devono trattarti meglio di Lady Di“, pare gli abbiano detto, anche se la verità è che Felipe ha acconsentito a tutto perché, come diceva ai suoi genitori: ‘Letizia sarà mia è per sempre'”, scrive ancora Eyre.

La giornalista precisa che non si quanto questa versione dei fatti sia attendibile o piuttosto leggendaria.

Come si sono conosciuti Letizia e Felipe.

Il primo incontro tra i due reali risale al 2002. Entrambi erano stati invitati a una cena nella capitale spagnola.

Una specie di incontro intellettuale che riuniva imprenditori, registi e giornalisti, alla presenza anche del futuro re.

L’attenzione di Felipe non poteva che essere rivolata alla donna che avrebbe rapito il suo cuore. I due parlarono per ore.

Lei gli racconto della sua casa in zona Valdebernardo, lui non si risparmiò qualche frase che palesava il suo interesse nei confronti della giornalista.

Tuttavia, in quell’occasione, non chiese il suo numero. Una specie di appuntamento al buio, che avrebbe segnato per sempre le loro vite.

Il matrimonio della coppia.

Letizia Ortiz e Felipe si sono sposati il 22 maggio del 2004 nella cattedrale madrilena di Nostra Signora de la Almudena.

La cerimonia, presieduta dall’allora arcivescovo di Madrid, Antonio María Rouco Varela, è stata un evento seguito dalle televisioni di tutto il mondo.

Il 31 ottobre la Ortiz ha messo al mondo la primogenita, Leonor, futura erede al trono di Spagna.

Il 29 aprile 2007 ha dato alla luce la sua seconda figlia che si chiama Sofia, come la nonna paterna.