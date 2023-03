Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Nozze in gran segreto per la coppia nel comune di Solarolo nel Ravennate dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. Solo qualche giorno fa i due avevano reso nota la volontà di unirsi in matrimonio, ma nessuno avrebbe immaginato così presto. La cerimonia, che si è svolta in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti di sorpresa.

Cerimonia a sorpresa per gli invitati

Come rende noto l’Ansa, Laura aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi. Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la canzone inedita Davanti a Noi, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Laura Pausini ha parlato della sua storia con Paolo Carta: “Prima di conoscerlo ho avuto poche storie e lunghe, tutte finite con una domanda da disperata: e adesso che ne sarà di me? Dopo l’ultima, grazie all’aiuto di una psicologa, ho imparato una nuova solitudine, frutto dell’accettazione che gli ingressi degli altri nella vita possono essere fugaci o duraturi, ma non eterni. È un discorso molto ampio, gigante, tuttora aperto, che abbraccia la morte, a cui penso ormai quotidianamente: sono tanto preoccupata del mio non essere preparata”.

“A ogni modo – aveva continuato la cantante” – so che con mio marito potrebbe finire: magari un giorno si stancherà di me o io di lui…Oddio, questo è più difficile. So che non sarebbe una cosa semplice da affrontare, sono un tipo un po’ rancoroso, però so che troverei la forza di andare avanti. Ma adesso sia messo agli atti che farò qualunque cosa per tenerlo sempre con me (…).