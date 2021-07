Lady Kitty Spencer è convolata a nozze con il milionario Michael Lewis lo scorso weekend a Frascati, cittadina alle porte di Roma.

Charles, padre della sposa e fratello di Lady Diana, non era presente al sontuoso matrimonio.

Sembra infatti che la relazione tra la 30enne e il conte sia peggiorata dopo il terzo matrimonio di quest’ultimo.

Invece di suo padre, Kitty è stata accompagnata all’altare da suo fratello Louis Spencer, 27 anni, e dal fratellastro Samuel Aitken, il cui padre è l’uomo d’affari Jonathan Aitken.

Una fonte ha detto al MailOnline:

“Kitty e Charles erano molto legati quando lei stava crescendo, ma la loro relazione si è raffreddata ed è stata più distante dal suo matrimonio con la sua terza moglie Karen nel 2011.

“Charles di recente ha subito un infortunio e forse questo sarà il motivo per cui non viaggia, ma è più facile per tutti che non sia lì”.

Quando si sono svolte le prove generali del matrimonio lo scorso venerdì, Charles ha pubblicato sui social media una foto della luna sopra la casa di famiglia, la tenuta di Althorp, nel Northamptonshire.

Il conte sta combattendo contro un infortunio alla spalla, che come rivelato il mese scorso starebbe influenzando la sua libertà di movimento.

Tuttavia, ha partecipato all’inaugurazione della nuova statua della principessa Diana nel Sunken Garden a Kensington Palace, per quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di sua sorella.

In precedenza Kitty aveva parlato di suo padre dicendo che era “severo” riguardo ai soldi che aveva dato ai suoi figli durante la crescita, desideroso di insegnare loro “il valore del denaro”.

L’abito di Lady Kitty Spencer riscrive le regole del vestito perfetto.

La sposa ha indossato un sofisticato abito bianco di Dolce e Gabbana.

Un capo di ispirazione vittoriana con collo alto, maniche a sbuffo e vita stretta, che ha abbinato a un lungo strascico. Davvero lontano dal modello estremamente semplice di Meghan Markle.