Lady Diana sarebbe fiera dei suoi se fosse in vita. Ne è convinta Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York.

“Sarebbe molto orgogliosa dei suoi figli e delle loro mogli”, ha detto Fergie a People nel corso di un’intervista esclusiva.

“E sarebbe proprio come me, ossessionata dai suoi nipoti. Perché è quello che amava”.

Riferendosi alle figlie, Eugenia e Beatrice, la duchessa ha detto che Diana “adorava le mie ragazze. Adorava i ragazzi. Questo sarebbe stato il suo rifugio. Il suo paradiso”.

“Se fosse seduta con me in questo momento, so che direbbe: ‘Sono così orgogliosa di entrambi i miei ragazzi e delle meravigliose mogli che hanno scelto'”, dice. “Perché ognuno ha la sua voce”.

Sarah Ferguson ha incontrato per la prima volta Diana Spencer quando erano adolescenti. “Eravamo migliori amiche da quando lei aveva 14 anni e io 15”, ha detto.

“Mi ha insegnato tanto della vita pubblica”, ha specificato la duchessa. “Era così coraggiosa. Passavamo dei momenti incredibili insieme”.

Quanto ai rumors secondo cui lei e Diana avrebbero litigato prima della morte di Diana nel 1997, la duchessa ha spiegato:

“Ci siamo promesse l’un l’altra che saremmo state sempre insieme – non c’è mai stata cattiva luce tra di noi. Ma tutti lo volevano, perché eravamo così forti insieme. La gente voleva rompere qualcosa di così forte”.

Il nuovo libro di Sarah Ferguson.

La madre della principessa Beatrice e della principessa Eugenie ha recentemente scritto un romanzo romantico storico intitolato “Her Heart For A Compass“, scritto in collaborazione con Marguerita Kaye, per Mills & Boon.

“Ho scritto 74 libri in 30 anni, ma questo è speciale perché è stato scritto durante la pandemia ed è il mio primo romanzo storico in assoluto”, ha detto la duchessa, “qualcosa che aspettavo di scrivere da 15 anni”.