Lady Diana è stata un’icona di grazia ed eleganza, una fashion influencer ante litteram che ha scritto la storia della moda con i suoi outfit impeccabili.

Uno dei pezzi più famosi della sua collezione di abiti è un maglione firmato dalla casa Warm & Wonderful, che divenne famosa proprio dopo che Lady Diana indossò il loro modello.

Si tratta di un pullover in cashmere rosso con delle simpatiche pecore disegnate. Un look casual che però è diventato iconico.

Attualmente il pezzo originale si trova nel Victoria and Albert Museum come parte di una collezione permanente.

Il maglione è stato donato alla fine degli anni ’80 quale capo indimenticabile tra quelli presenti nell’armadio della principessa.

Se avete amato anche voi il pullover sappiate che il marchio Zara propone un’alternativa molto simile e soprattutto low cost.

Un maglione azzurro con collo rotondo a maniche lunghe, finiture a coste e file di pecore disegnate.

Il capo costa 29,95 euro e sono disponibili 3 taglie: s,m,l (la large è già sold out ma si può essere avvisati via mail quando tornerà disponibile).

Il maglione è piuttosto corto dunque se non amate i modelli di questo tipo forse non è la scelta più adatta.

Se invece indossate i pantaloni a vita alta, questo pezzo può entrare a far parte del vostro guardaroba.

E se non avete ancora in mente un outfit per il prossimo Natale, questa potrebbe essere una valida scelta per stupire i vostri compagni di feste.

Altri capi per l’autunno inverno.

Se siete alla ricerca di un maglione per l’autunno inverno 2020 abbiamo un’idea da suggerirvi.

Parliamo di un pullover bianco con maniche a palloncino firmato Mango , in vendita al prezzo di 39,99 euro. Abbiamo scovato poi un altro pullover color sabbia che potrebbe catturare la vostra attenzione. Il modello è firmato Rouje Paris, uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino. Vi invitiamo a focalizzare poi la vostra attenzione anche su un abito firmato Ralph Lauren che è la quintessenza dell’eleganza. Un vestito beige realizzato in morbidissimo cashmere italiano, senza maniche e una silhouette che dona movimenti fluidi quando cammini.