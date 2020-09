Lady Diana teneva molto al suo aspetto fisico e la capigliatura non era mai lasciata al caso.

Il suo iconico taglio corto resta uno dei modelli di riferimento per milioni di donne, soprattutto in quest’ultimo periodo che i capelli lunghi stanno perdendo appeal a vantaggio di quelli corti (per esempio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia).

Sam McKnight è stato l’hairstylist di Lady Diana per sette anni, dal 1990 fino alla sua tragica morte nel 1997.

Ma la sua fama non deriva solo dall’essersi preso cura della chioma della principessa, bensì anche per avere curato il look della modella Kate Moss.

L’hairstylist della principessa è stato chiamato a ricreare l’acconciatura della sua ex cliente su Emma Corrin, protagonista di “The Crown”.

McKnight ha messo in scena lo stile voluminoso e anni ’80 di Lady Diana su Corrin, che la interpreterà nella prossima serie di successo Netflix.

Il look è stato ideato per la copertina di Vogue di Ottobre 2020.

“È stato strano”, ha detto alla rivista. “Ma poi, è stato uno dei miei primi lavori dopo il lockdown, quindi ho pensato: ‘Sai una cosa? Ci stai pensando troppo’”.

Sam ha ammesso di avere avuto dei dubbi quando gli è stato chiesto per la prima volta di ricreare l’acconciatura.

Ma ha aggiunto: “Ad essere onesti, Emma interpretava Diana prima ancora che la incontrassi, quindi è stato bello”, ha spiegato.

“Abbiamo dato un’occhiata alle foto di Diana (in quel periodo) e ne abbiamo fatto un po’ un pastiche”.

Parlando di come ha lavorato sull’attrice, Sam ha spiegato: “Come Diana, Emma ha un sacco di capelli”.

“L’ho impostato su rulli caldi e l’ho trattato come avrei fatto durante le riprese di Vogue negli anni ’80”, ha specificato.

Lady Diana, mai senza il giusto make up.

La make up artist Mary Greenwell, che si è occupata spesso di truccare la principessa, ha detto:

“La principessa adorava farsi truccare. Per lei era un momento in cui riusciva sempre a rilassarsi. È sempre stato molto bello chiacchierare con lei”.