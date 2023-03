Lady Diana, il fratello Charles si scaglia contro Donald Trump

Charles Spencer, fratello di Lady Diana, si scaglia contro Donald Trump, dopo che l’ex presidente americano ha affermato che la principessa era tra le celebrità che gli avrebbero “baciato il cu**” prima della sua svolta politica. Il Conte Spencer ha pubblicato un focoso tweet indirizzato al magnate.

“Sono sorpreso di sentire che Donald Trump apparentemente affermi che la mia defunta sorella Diana volesse ‘baciargli il cu**’, dal momento che l’unica volta che me lo ha menzionato, quando stava usando il suo buon nome per vendere alcuni immobili a New York, lei lo vedeva chiaramente come peggio di una ragade anale”, ha scritto Charles sui social media.

Trump e le altre esternazioni offensive verso Lady Diana

Trump, 76 anni, ha fatto il commento in una conversazione con Breitbart News per promuovere il suo nuovo libro, “Letters to Trump”. Il testo in uscita contiene lettere di personaggi famosi tra cui la principessa Diana, la regina Elisabetta, Oprah Winfrey, Ronald Reagan, Barack Obama, Kim Jong Un e altri.

L’ex presidente ha parlato molte volte della principessa Diana in passato, dicendo notoriamente a Howard Stern, in un’intervista, che se avesse voluto “avrebbe potuto” fare sesso con la principessa. “Mi inviò la più bella e calorosa lettera mai ricevuta dopo che le feci un favore e io le inviai dei fiori”, raccontò The Donald nel 1997 durante il popolarissimo show radiofonico di Howard Stern.

“Avresti potuto possederla? Avresti potuto fartela?”, chiese il noto conduttore. “Penso che avrei potuto”, rispose Trump. Nel 2015 la nota giornalista della tv britannica Selina Scott, grande amica della principessa del Galles, in un articolo pieno di aneddoti pubblicato dal Sunday Times, ricordò che Lady D era nelle mire del miliardario. Trump la bombardava con una infinità di rose rosse, enormi buquet di fiori e bigliettini, la vedeva come l’ultima ‘moglie-trofeo’ da esibire e le sue insistenze finirono addirittura per sfinirla.