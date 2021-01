Quando si parla della dieta di Lady Diana l’argomento assume sempre toni critici perché sappiamo tutti che la principessa soffriva di bulimia.

Il problema è stato ben rappresentato nell’ultima stagione della serie “The Crown“, che mostra la moglie del principe Carlo alle prese con i suoi disturbi alimentari.

L’ex chef reale di Diana, Darren McGrady, ha svelato l’inaspettato cibo che la principessa amava mangiare a colazione, o meglio, di cui amava abbuffarsi (e questo è l’aspetto controverso).

La colazione a base di legumi di Lady Diana.

Darren ha spiegato che Diana adorava mangiare i fagioli al forno Heinz, al punto da finirne una scatola da sola a colazione.

“Sembra folle ma a pensarci bene – ha detto McGrady – ci sono solo sette grammi di zucchero nei fagioli al forno in stile inglese, sono ricchi di proteine, ricchi di fibre, molto poveri di grassi”.

“Quindi erano perfetti per lei da mangiare, una grande spinta di carboidrati che le rendevano pronta per andare in palestra e fare un allenamento “, ha specificato.

All’epoca lo chef era colpito dalla quantità di cibo ingerita dalla principessa. Solo a posteriori ha capito il motivo.

“Mi sono sempre chiesto perché diavolo voleva tutto questo cibo, tutto questo cibo, ma non c’era niente che potessi fare. Ero lì come un chef, il mio lavoro era cucinare e preparare il cibo”, ha detto.

“Non ero uno psicologo, o un dottore, che avrebbe potuto dire non dovresti mangiare tutto quello. Sapevo che qualcosa non andava ma non sapevo o capivo cosa fosse la bulimia”, ha ricordato.

Lo chef ha spiegato che poi le cose sono cambiate in positivo: “Quando mi sono trasferito a Kensington Palace, la principessa aveva già affrontato la bulimia e ne aveva parlato nella speranza che altre persone lo facessero”.

“Ha rimesso in sesto la sua vita. Si allenava in palestra ogni giorno, con l’aspetto migliore che avesse mai avuto. Era cambiata, iniziava a mangiare in modo sano”.