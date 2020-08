Lady Diana è stata ed è una delle nobili più amate della storia dell’aristocrazia contemporanea.

La principessa non ha mai nascosto le sue fragilità e questo è stato un ulteriore punto di forza apprezzato dal popolo britannico.

Diana soffriva di bulimia, questo non era un segreto, ma dopo la separazione dal principe Carlo nel 1992, ha intrapreso uno stile di vita più sano e sostenibile.

Il suo ex chef Darren McGrady aveva precedentemente parlato delle abitudini alimentari della principessa in un’intervista esclusiva con HELLO!.

Lo chef ha spiegato: “Quando mi sono trasferito a Kensington Palace, la Principessa aveva già affrontato la bulimia e ne aveva parlato nella speranza che altre persone lo avrebbero fatto”.

“Sì. Ha rimesso in sesto la sua vita. Si allenava in palestra ogni giorno, aveva l’aspetto migliore tra quelli mai avuti. Era cambiata, ora mangiava in modo sano”.

La colazione di Lady Diana.

L’ex moglie di Carlo iniziava la giornata con pompelmo, muesli e un pezzo di pane tostato.

Successivamente, con Darren, ha iniziato a mangiare cibi più ricchi come la crêpe suzette con un po’ di salsa olandese e delle patate.

Il pranzo della principessa.

McGrady ricorda uno dei suoi pasti preferiti: peperoni ripieni di zucchine, funghi, riso, mozzarella e parmigiano con una pallina di salsa di pomodoro affumicato.

La cena preferita.

Una delle cene preferite dalla mamma di Harry e William era una ciotola di zuppa di barbabietole ucraine.

La ricetta comprendeva: barbabietole, yogurt naturale, cipolle, brodo di pollo, latte, panna acida, sale e pepe.

Darren ha aggiunto che Lady Diana mangiava poca carne rossa.

“Non ha mai mangiato carne di manzo, mai mangiato maiale, a volte ha mangiato agnello quando intratteneva gli ospiti, ma per la maggior parte si trattava di pollo, pesce o opzioni vegetariane”, ha spiegato.

Quanto al dolce, non era amante dei cibi molto zuccherati. Era solita concedersi al massimo il pudding di pane e burro.