Lady Amelia Spencer e Greg Mallett si sono sposati in Sud Africa. La location delle nozze era in cima a una montagna vicino a Città del Capo, il luogo in cui la sposa ha trascorso gran parte della sua infanzia. “Significa così tanto sposarsi qui”, ha detto Amelia a Hello!. “Crescendo qui insieme negli ultimi 14 anni, tutti i momenti più felici miei e di Greg come coppia sono qui. Ora è ancora più speciale”.

Tra i presenti alle nozze, la sorella gemella Lady Eliza, la sorella maggiore Lady Kitty e il fratello minore Samuel. Amelia, 30 anni, è la figlia del fratello della principessa Diana, Charles, nono conte Spencer, e della sua prima moglie, Victoria Aitken.

La coppia aveva anticipato l’avvento delle nozze lo scorso giovedì in un post congiunto su Instagram. “Non manca molto…”, avevano sottotitolato a commento di uno scatto panoramico. Nell’immagine, Amelia teneva una mano sul viso del futuro marito mentre posavano chiusi sullo sfondo di una bellissima catena montuosa in Sud Africa.

Lady Amelia e Greg Mallet, incontro a Citta del Capo

Secondo Tatler, Amelia ha frequentato il college all’Università di Città del Capo, essendosi la sua famiglia trasferita in Sud Africa. Lì avrebbe incontrato il suo futuro marito Greg. Dopo 11 anni di appuntamenti, la coppia ha annunciato il fidanzamento nel luglio 2020.

Sebbene Amelia avesse solo 5 anni quando la zia Diana morì, ha detto a Hello! di sentire un legame speciale con sua zia. “Sento di avere una natura piuttosto compassionevole e spero che sia qualcosa che ho ereditato da lei”, ha detto in un’intervista del 2020. “Diana era un’icona incredibile e so che ha toccato il cuore e la vita di molte persone”. Rispetto alla proposta di nozze, Greg ha detto sempre a Hello! di aver chiesto la mano di Amelia al Clouds Estate di Stellenbosch, in Sudafrica.