Auguri alla principessa Charlotte che il 2 Maggio ha compiuto 8 anni. Per l’occasione, la famiglia reale inglese ha pubblicato una foto scattata da Kate Middleton alla secondogenita.

La principessa Charlotte ha appena compiuto 8 anni. La secondogenita di William e Kate è terza in linea di successione al trono. Per l’occasione è stato diffuso dalla corte un nuovo ritratto fotografico della bambina, in cui appare sorridente con un abito bianco a fiori. L’immagine è stata scattata dalla madre Kate Middleton a Windsor nel corso del fine settimana.

Kate Middleton e la passione per la fotografia

Non è certo la prima volta che Kate Middleton si cimenta nella fotografia. La principessa del Galles ha una vera passione per la fotografia e ormai da tempo ama documentare i momenti importanti della sua famiglia. I soggetti preferiti sono proprio i suoi tre figli George, Charlotte e Louis.

Basti pensare che nel 2017 Kate è stata ‘premiata’ per i suoi scatti ai due figli, George e Charlotte, dalla Royal Photographic Society, che l’ha nominata membro onorario a vita. E’ stato così riconosciuto il suo “talento ed entusiasmo”, mostrato tra l’altro nell’andare contro la tradizione della famiglia reale: è stata lei e non un fotografo professionista a fare i primi scatti alla piccola Charlotte nel 2015 e sempre la duchessa di Cambridge ha ricevuto molti apprezzamenti per le sue immagini di George nel primo giorno d’asilo finite sui principali media internazionali.

La famiglia reale è pronta per l’incoronazione di Re Carlo

I principi di Galles, coi loro tre figli, George (9 anni), Charlotte e Louis (5 anni), si stanno preparando alla solenne incoronazione di re Carlo III in programma sabato all’abbazia di Westminster: secondo i media del Regno Unito prenderanno parte al corteo che partirà dall’edificio religioso una volta conclusa la cerimonia.

Se vuoi sapere tutto sul futuro re d’Inghilterra, in vista dell’incoronazione di Carlo III del 6 maggio, arte.tv presenta un documentario dedicato alla figura di Carlo d’Inghilterra e che si interroga sul suo regno.