La principessa Anna contro la monarchia snellita post Megxit

La principessa Anna è convinta che il fatto di aver “snellito” la monarchia dopo la “Megxit” del principe Harry e Meghan Markle, cui vanno aggiunte le controversie del principe Andrea, sia qualcosa di dannoso per la famiglia reale e i suoi sudditi. La figlia della defunta regina Elisabetta ne ha parlato nel corso di un’intervista con la canadese CBC News.

Harry e Meghan fuori, la regina Elisabetta e il principe Filippo morti entrambi, il principe Andrew privato del suo titolo reale, adesso la principessa pensa che non ci sia alcuna altra buona ragione per snellire ulteriormente la famiglia reale. “Non sembra una buona idea da dove mi trovo, direi. Non sono del tutto sicura di cos’altro possiamo fare”, ha detto.

La principessa ha suggerito che i media non si soffermano abbastanza su tutto il lavoro comunitario svolto dalla famiglia reale, che non “ha bisogno di affrontare” la popolarità globale della monarchia poiché “è il monarca la chiave di tutto questo ed è la costituzione che sostiene la monarchia”.

“Noi come famiglia siamo lì per sostenere quel ruolo. Ciò che facciamo, speriamo, contribuisca alla monarchia e al modo in cui può trasmettere continuità, non solo interesse, ma servizio e comprensione, e il modo in cui le persone e le comunità vogliono vivere la propria vita”, ha affermato.

La principessa Anna ha parlato anche dell’imminente incoronazione del fratello. Re Carlo, che è stato il principe di Galles più longevo, detenendo quel titolo per 64 anni e 44 giorni. Anne crede che ci sarà un cambiamento nel modo in cui la famiglia reale lo sosterrà come monarca.

“Mia madre è stata regina per molto tempo. E anche se in un certo senso sai che questo potrebbe accadere, non ci pensi molto, soprattutto perché la monarchia riguarda la continuità”, ha detto. “Per il resto di noi, è più una questione di, OK, dobbiamo cambiare il modo in cui la sosteniamo. Ed è quello che dobbiamo fare”. Fonte: New York Post.