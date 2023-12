La crema viso della Principessa Diana: Lush rivela il segreto di Gorgeous

La Principessa Diana è in questi giorni al centro dell’attenzione grazie alla serie Netflix The Crown, che ripercorre gli ultimi capitoli della sua vita. Ma c’è un aspetto della sua routine di bellezza che brilla di luce propria: Gorgeous, la crema viso creata appositamente per lei dal Ceo di Lush, Mark Constantine, nel lontano 1986.

Quando Diana incontrò Mark

La storia di Gorgeous inizia con un incontro regale tra la Principessa Diana e Mark Constantine. Nel 1986, Mark gestiva l’azienda Constantine & Weir, fornendo prodotti skincare a marchi rinomati come The Body Shop. L’amicizia con il truccatore di Diana e la presunta allergia agli oli minerali hanno ispirato Mark a creare una crema idratante appositamente per la principessa.

La nascita di Gorgeous: un prodotto senza confronti

La crema viso Gorgeous è una delle gemme di Lush, con recensioni online che ne esaltano l’efficacia. Privata di oli minerali, la crema è stata formulata con gli ingredienti più nobili e adatti a una principessa. La sua creazione risale a un periodo in cui Mark Constantine lavorava a stretto contatto con Diana, e la sua sensibilità alla bellezza e alla cura della pelle ha contribuito a plasmare questa crema iconica.

Il retroscena della creazione

La conversazione tra Diana e Mark ruotava attorno all’uso di maschere fresche per il viso, ma la curiosità della principessa si estendeva anche alla cura dei baffi. La sensibilità di Diana nei confronti degli oli minerali presenti in molti prodotti cosmetici, che potevano causare allergie, è stata la chiave per la creazione di Gorgeous, un prodotto totalmente privo di tali oli.

Ingredienti di prestigio: il mix perfetto per una pelle splendente

La formulazione di Gorgeous è una miscela di ingredienti regali. Gli oli di avocado e olive, spremuti a freddo, forniscono idratazione e favoriscono l’elasticità della pelle. L’acqua rinfrescante di miele biologico di fiori d’arancio crea una base nutriente, arricchita con il 10% di olio extravergine d’oliva biologico per potenziare la resistenza della pelle contro gli agenti stressanti esterni. Oli di cocco, vinacciolo ed enotera spremuti a freddo completano questa formula di lusso.

Una crema con una missione: buona per la pelle e per il pianeta

Gorgeous non è solo un prodotto di bellezza, ma un impegno verso la sostenibilità. Ingredienti come l’olio di jojoba biologico del Perù e l’olio di cocco extravergine biologico di Nias, in Indonesia, sono acquistati da fornitori impegnati nel benessere dei dipendenti e nella sostenibilità ambientale.

Ancora oggi, Gorgeous è uno dei prodotti più amati di Lush. La sua formulazione, la numero 4.328 su quasi 10.000 ideate da Mark Constantine e Helen Ambrosen, è stata un successo senza tempo. Il nome “Gorgeous” è nato durante i test della formula finale quando gli inventori esclamarono: “Oh, it’s gorgeous!”.