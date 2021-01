Con i suoi oltre 200 milioni di follower Kylie Jenner è una delle influencer più seguite del pianeta.

Nei giorni scorsi la sorella di Kendall Jenner ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram in cui si è mostra con un look quasi primaverine.

Sappiamo quanto la stagione fredda in quel di Los Angeles e dintorni sia mite, ma l’imprenditrice ce ne offre una prova concreta.

Nei suoi ultimi scatti, Kylie appare nel suo vialetto di Holmby Hills, quartiere nel distretto di Westwood nella zona ovest della Città degli Angeli.

La 23enne è reduce dalle riprese del suo ultimo giorno di riprese del reality “Keeping Up With The Kardashians“.

L’influencer sfoggia un outfit total white dal quale emergono almeno 3 capi che non sono passati inosservati alle fashion addicted.

Si parte con i sandali “Lido” di Bottega Veneta da 990 euro, poi la borsa “Ida” di L’Afshar (circa 649 euro) e un trench bianco firmato Zeynep Arcay da 3450 euro.

Kylie ha messo da parte i colori e come la sorella Kim Kardashian si affida alle tonalità nude, neutre, particolarmente care alla sua famiglia.

Kylie Jenner e le sue sorelle dicono addio a “Al passo con i Kardashian”.

Dopo 14 anni e 20 stagioni le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner hanno deciso di mandare in pensione “Al passo con i Kardashian“.

La 20/a e ultima andrà in onda quest’anno. “E’ con tristezza che diciamo addio a ‘Keeping Up with the Kardashians'”, hanno spiegato le protagoniste.

“Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi spin off, abbiamo deciso come famiglia di terminare questo viaggio molto speciale”.

“Siamo infinitamente grati a tutti coloro che ci hanno guardato in tutti questi anni, durante brutti e bei tempi, la felicità, le lacrime, le tante relazioni e I bambini (nascita, ndr)”.

“Conserveremo per sempre i fantastici ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato durante il percorso”.

“Senza Keeping Up with The Kardashians – ha scritto Kim Kardashian – non sarei dove sono oggi”.

“Sono incredibilmente grata a tutti quelli che lo hanno visto e sostenuto me e la mia famiglia negli ultimi incredibili 14 anni”.