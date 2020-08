Kylie Jenner è l’influencer più popolare del pianeta insieme alla sorella Kendall e alle sorellastre Kim, Kourtney e Khloé Kardashian.

Oltre alla passione per il trucco, che la 23enne ha reso business, Kylie ama condividere con i suoi fan originali segreti di bellezza che lei stessa mette in pratica nella sua vita.

Di recente l’influencer ha svelato la sua versione personale dell’avocado toast sul sito di lifestyle Poosh, fondato da Kourtney.

La ricetta include cinque ingredienti che creano un gusto “dolce, piccante e salato” e due sono quelli anomali che spiccano: i fiocchi di peperoncino e il miele.

La figlia più piccola di Kris Jenner ha svelato di essere una persona “affamata” e come sappiamo l’imprenditrice è sempre alla ricerca di cibi sazianti, ma alleati della dieta.

I cibi preferiti per la colazione di sua figlia Stormi includono frutta, mirtilli, pancetta di tacchino e il suo preferito di tutti i tempi: i bagel.

Per quanto riguarda Kylie, lei inizia la giornata con un drink: brodo di ossa mescolato con lavanda e limone o un semplice succo di sedano.

Parlando dei dettagli del suo succo di sedano, Kylie ha rivelato: “Ne ho un intero cassetto nel mio frigorifero, solo sedano crudo, quindi lo spremo fresco”.

Quanto al brodo di ossa, l’influencer ne beve fino a due barattoli durante la giornata.

Altri dettagli della dieta di Kylie Jenner.

Kylie ha reso noto un altro suo spuntino-tipo alleato della linea: l’alga nori salata, l’involucro nero e commestibile che copre molti pezzi del sushi.

Precedenza ai cibi salutari, ma la star Keeping Up With The Kardashians non rinuncia al suo hamburger e ha ammesso di essere una fan della catena californiana “In n Out”.

Infine, quando la fame di fa sentire, Kylie Jenner ricorre a un trucco semplice: si chiude nella sua camera, perché è lontana dalla cucina.

“Visto che sono davvero a mio agio sarò troppo pigra per scendere in cucina”, ha ironizzato.