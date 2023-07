Kim Kardashian ad Alberobello, in Puglia, per una incredibile sfilata di Dolce&Gabbana, uno degli eventi di moda più prestigiosi dell’anno. Nonostante l’entusiasmo della serata, i fan non hanno potuto non notare una grande assente: la sorella Kourtney, che proprio in questi mesi è al centro di una pesante discussione con la sorella Kim a causa proprio degli stilisti italiani. Cerchiamo di capire meglio i dettagli di questo evento e le ragioni dietro l’assenza di Kourtney.

Il richiamo della Puglia per Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana hanno scelto Alberobello come sfondo suggestivo per la loro sfilata, attirando l’attenzione di molti appassionati di moda in tutto il mondo. Situata in Puglia, Alberobello è famosa per i suoi trulli, le pittoresche abitazioni tradizionali che hanno guadagnato lo status di patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

L’atmosfera unica e affascinante di Alberobello ha fornito il contesto perfetto per esaltare la collezione di Dolce&Gabbana, le cui modelle hanno sfilato portando in passerella abiti ricchi di richiami proprio ad Alberobello e alla Puglia. La nuova collezione di D&G è un tripudio di pizzi, tessuti all’uncinetto, abiti ispirati alle ceste di vimini e copricapo a forma conica, chiaro riferimento proprio ai trulli.

Kim Kardashian: una presenza glamour

Kim Kardashian, sempre al centro dell’attenzione, ha fatto un ingresso mozzafiato alla sfilata evento di Dolce&Gabbana ad Alberobello. Indossando un abito straordinario con richiami alla Puglia e all’Italia dal sapore retrò, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Come era prevedibile, la sua partecipazione all’evento ha generato un’ampia copertura mediatica e ha suscitato l’entusiasmo dei suoi numerosi fan in tutto il mondo.

L’assenza di Kourtney Kardashian

Grande assente all’evento la sorella Kourtney Kardashian, e sebbene le ragioni non siano state ufficialmente divulgate, sono molti a credere che l’assenza sia dovuta ancora ai dissapori con la sorella Kim per via del litigio sulle nozze e sul rapporto delle due proprio con Dolce&Gabbana.

Nell’ultima stagione della serie tv The Kardashians, Kourtney ha infatti accusato la sorella ddi averle rubato l’idea del matrimonio per la collezione che Kim ha diretto per D&G lo scorso anno, copiandola in ogni minimo dettaglio.

Le due celebrità sono state protagoniste di scambi di accuse aspre e dibattiti accesi sui social media e nell’ultima stagione della serie tv The Kardashians, alimentando le speculazioni dei fan e dei media. Al momento, non è chiaro se le due sorelle siano riuscite a risolvere le loro divergenze o se il litigio sia ancora in corso. Entrambe le celebrità non hanno commentato ufficialmente la situazione, lasciando spazio a speculazioni e ipotesi dei fan.