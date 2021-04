Kim Kardashian e le sue sorelle hanno fatto sapere in più occasioni di essere delle clienti di Health Nut, brand californiano che vende insalate healthy.

Il loro piatto preferito è la Chinese Chicken Salad, alla quale aggiungono il Mango Iced Greentini, una combinazione rinfrescante di tè verde, mango e miele in polvere.

Come puoi ben capire a meno che non ti trovi in California, assaggiare la vera insalata di Health Nut è impossibile.

Ma potresti prepararne una versione simile a casa tua, seguendo la ricetta pubblicata dal sito Hello!. Eccola di seguito.

Come preparare l’insalata amata da Kim Kardashian.

INGREDIENTI.

5 grandi foglie di lattuga romana (sminuzzate).

¼ di cavolo rosso (tritato).

1 cipollotto (affettato fino).

1 carota (sminuzzata).

1/2 avocado (a fette).

Un po’ di mandorle (tritate).

½ manciata di coriandolo (tritato).

1 petto di pollo grande (cotto e sminuzzato).

CONDIMENTO.

Un po’ di salsa tamari.

2 cucchiai di aceto balsamico bianco.

Due cucchiai di senape di Digione.

2 cucchiai di olio di sesamo.

1 cucchiaio di miele crudo.

Una manciata di semi di sesamo.

Una manciata di cipolline tritate.

COME PREPARARLA.

Passo 1. Unisci tutti gli ingredienti dell’insalata in una grande ciotola e mescola.

Passo 2. Unisci tutti gli ingredienti per il condimento in una piccola ciotola.

Passaggio 3. Metti l’insalata e il condimento di sesamo in un contenitore con un coperchio e consuma quando vuoi.

L’insalata mangiata da Jennifer Aniston dietro le quinte di Friends.

Jennifer Aniston ha mangiato lo stesso piatto ogni giorno per 10 anni durante le riprese di “Friends” e così hanno fatto le sue co-protagoniste, Courteney Cox e Lisa Kudrow.

Si trattava dell’insalata Cobb, preparata con verdure tritate, pomodoro, pancetta croccante, petto di pollo alla griglia o arrosto, uova sode, avocado, erba cipollina, formaggio Roquefort e vinaigrette al vino rosso.

Un altro mix che Jennifer ama è quello rivelato da lei stessa anni fa:

“La mia insalata perfetta: bulgur, cetrioli, prezzemolo, menta, cipolla rossa, ceci, formaggio feta e pistacchi”.