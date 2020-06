I suoi capelli rosso ketchup sono assolutamente trendy. Questa volta, Kim Kardashian West ha fatto qualcosa mai fatto prima in merito al colore di capelli: li ha tinti di rosso.

E non ramato o rosso scuro ma un rosso acceso ben visibile a centinaia di metri di distanza.

Kim Kardashian ha mostrato il suo nuovo colore di capelli in una serie di video sulle sue Instagram Stories, che ha anche condiviso su Twitter.

“Ehi ragazzi, ho tinto i capelli di rosso. Vi piacciono?” ha chiesto ai suoi follower.

L’imprenditrice ha raccolto i suoi capelli, ormai rosso acceso, in uno chignon disordinato e due ciuffi che le incorniciano il volto.

Kim Kardashian è nota per il suo cambio di acconciature e di capelli. Più volte negli anni è passata dal biondo ghiaccio al nero scurissimo, dai capelli lunghissimi al bob sopra le spalle. La moglie di Kanye West ama giocare con accessori, extension e parrucche.

I capelli rossi di Kim Kardashian potrebbero sembrare una sorpresa, tuttavia lei stessa ha accennato alla questione ad aprile scorso.

Il suo parrucchiere Chris Appleton ha pubblicato un post sui cambi di capelli di Kim, chiedendo ai fan quale colore le donava di più. Kim ha risposto alla domanda scrivendo “Rosso”.

Io, per esempio, non sono fan di questo colore di capelli e non potrei mai andare dietro a questa tendenza. Tuttavia, a Kim sembra donare davvero molto e questo rosso ketchup su di lei è davvero delizioso.