Mario Dedivanovic, truccatore famoso in tutto il mondo, condivide i prodotti di bellezza senza i quali non puoi vivere.

Quando celebrità del calibro di Kim Kardashian, Jennifer Lopez o Katy Perry hanno bisogno di un make-up impeccabile per un evento o una sfilata sul red carpet, si rivolgono allo straordinario truccatore Mario Dedivanovic.

Fortunatamente per noi comuni mortali, Dedivanovic ogni tanto decide di condividere alcuni trucchi del mestiere.

Non sorprende che il make-up artist disponga di quintali di prodotti di bellezza tra cui scegliere quando deve truccare le celebrity, tuttavia, non può mai fare a meno di poco più di una manciata di prodotti di bellezza collaudati.

Dai prodotti che puoi comprare in farmacia a quelli di profumeria, ecco 5 prodotti di bellezza must-have da cui lui stesso non si separa mai.

Considera questi 5 prodotti, come il Sacro graal dei prodotti di bellezza. Gli unici di cui avrai mai bisogno da inserire nel tuo beauty case se dovessi mai finire in un’isola deserta con uno stuolo di paparazzi al seguito.

1. Fondotinta

La scelta di Dedivanovic : No7 Lift & Luminate Triple Action Serum Foundation (Acquista 27 sterline su boots ).

Questo è un punto di svolta: cura della pelle e make-up racchiusi in un unico prodotto di bellezza. Dedivanovic adora questo siero che funziona anche da base per il trucco, ricco di ingredienti anti-invecchiamento come l’ibisco e le vitamine A e C, per migliorare i pigmenti della pelle.

La formula leggera rimane perfetta tutto il giorno senza formare grumi, inoltre migliora l’aspetto di linee sottili e rughe, rassoda la pelle e illumina il viso. Un vero prodotto di bellezza multitasking! Ah, abbiamo già detto che contiene anche un SPF 15?

2. Detergente

La scelta di Dedivanovic: Philosophy Purity Made Simple One-Step Detergente per il viso (acquistalo, € 20,93, Marionnaud.it ).

“Adoro questo detergente versatile, rimuove sporco e trucco pur essendo delicato e non seccando la pelle del viso”, afferma Dedivanovic.

E gli acquirenti sembrano essere d’accordo. Con circa 3.000 recensioni a 5 stelle su Ulta, questo detergente è sicuramente uno tra i preferiti. Uno shopper dice: “Ricordo la prima volta che ho usato questo detergente. La mia pelle soffriva di acne e ho deciso di provarlo, e intendo ISTANTANEAMENTE dopo il primo lavaggio la mia pelle sembrava completamente diversa. Era incredibile. Mi ha conquistato subito e ancora oggi non posso vivere senza”.

3. Polvere fissante

La scelta di Dedivanovic: Laura Mercier Polvere traslucida traslucida (Acquista, 31,95 € )

Se la polvere fissante non fa parte della tua routine di trucco, è meglio cambiare abitudini. “La polvere fissante è essenziale per far sì che il trucco sia duraturo e non si rovini”, spiega Dedivanovic.

E questo prodotto è il un must-have. “Nel mio kit porto sempre con me la polvere traslucida di Laura Mercier. Questa polvere è perfetta per tutti i tipi di pelle ed è disponibile in diverse tonalità per adattarsi a tutte le tonalità della pelle.”

E’ vero, non è certo una polvere economica, ma vale la pena spendere qualche soldo per questo prodotto di bellezza eccezionale. La formula leggera assorbe l’unto, riduce la lucentezza e riduce le imperfezioni.

Fondamentalmente, è come il Photoshop.

4. Piegaciglia

La scelta di Dedivanovic: Surratt Beauty Relevée Lash Curler (Compralo, amazon.it )

Stai cercando di migliorare l’aspetto delle tue ciglia? Dimentica quelle finte, hai solo bisogno di un piegaciglia nel tuo beauty case. “Penso che molte persone trascurino l’importanza del piegaciglia”, dice Dedivanovic, “ma in realtà è un passo importante per rendere gli occhi più grandi e luminosi”.

5. Mascara

La scelta di Dedivanovic: L’Oréal Waterproof Voluminous Carbon Black Mascara (Compralo, amazon.it )

Non è necessario essere una It-girl per permettersi ciglia audaci e dall’effetto drama. “Questo prodotto non ha niente da invidiare a qualsiasi mascara di fascia alta che io abbia mai provato”, afferma Dedivanovic.

Dedivanovic è entusiasta della formula, che non forma grumi: “Puoi passare da un look da ufficio a uno stile audace con sole poche passate extra”. Inoltre, è privo di profumo e anallergico. E la formula waterproof non te lo farà colare se vieni sorpreso sotto la pioggia.

Il consiglio di Dedivanovic: prima di applicare il mascara, usa un primer per ciglia.

