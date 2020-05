Tra i prodotti per la cura della pelle di Khloé Kardashian c’è una crema low cost che costa poco più di 20 euro.

Parliamo del Lait-Crème Concentrate Nourishing Moisturiser di Embryolisse.

Il prodotto multi-tasking può essere utilizzato per tutta una serie di esigenze di bellezza.

Come maschera per il viso o come primer, ma anche come crema dopobarba per gli uomini o per la pelle dei bambini con dermatite da pannolino.

La lozione ha una formula leggera e idratante che penetra facilmente nella pelle.

Altri prodotti amati da Khloé Kardashian.

Oltre al latte crema del brand francese, Khloé utilizza l’acqua micellare Bioderma Sensibo H20, che rimuove il trucco in un istante, lenisce e deterge la pelle, oltre a idratarla.

Altro brand di riferimento della sorella di Kim Kardashian è Charlotte Tilbury.

La crema viso scelta dalla star è la celebre ‘Magic Cream’, un must have della linea.

Una miscela di oli e ingredienti con 8 componenti paladini della pelle, donano un’idratazione profonda che rende la carnagione luminosa, elastica e rassodata.

Altro prodotto di punta firmato Charlotte Tilbury è il nuovo siero Magic Serum Crystal Elixir.

Il prodotto, che costa 60 sterline, vanta un’elegante formula che promette una pelle impeccabile.

Charlotte Tilbury è una delle make up artist più famose del pianeta.

Tra le sue clienti ci sono celebrities del calibro di Amal Clooney e Salma Hayek.

Tra i suoi prodotti più amati c’è anche Pillow Talk, il rossetto color carne andato a ruba nel mondo. Altro cosmetico di punta, amato dalla cantante Céline Dion, è il Beach Stick.

Un blush che dona alla pelle un aspetto più sodo e radioso, rendendo la superficie impeccabile grazie all’azione idratante dei polimeri cremosi.

I pigmenti luminosi si sfumano con facilità, illuminando la pelle con colori saturi per un’irresistibile lucentezza estiva.