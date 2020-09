Sembra incredibile eppure è vero: Keanu Reeves è l’incredibile motivo per cui esiste uno dei prodotti di bellezza più gettonati tra le star di Hollywood. E tutto risale a una cena che ha avuto luogo ben 10 anni fa.

Se pensi che Keanu Reeves sia semplicemente uno dei migliori attori di Hollywood e uno degli uomini più buoni sulla faccia della terra, beh, sicuramente le tue informazioni sono corrette.

Ma Reeves è un enigma, quindi non sono stata così sorpresa nello scoprire un particolare su di lui a dir poco sorprendente.

Potresti non associare l’attore di Matrix e John Wick all’industria della bellezza. Eppure si scopre che Keanu Reeves è effettivamente il motivo per cui esiste uno dei prodotti per la cura della pelle più popolari di Hollywood.

La cena con Keanu Reeves

A una cena tenutasi dieci anni fa, sembra che Reeves abbia espresso il suo disappunto nel non riuscire a trovare un modo per far sembrare la sua pelle più fresca e pronta alla videocamera in poco tempo.

Glenn e Shannon Dellimore, ospiti dell’evento e futuri fondatori del marchio Glamglow, hanno ascoltato con attenzione l’attore. Hanno così deciso di creare quello che poi è diventato il loro prodotto chiave: YouthMud.

Per chi ancora non conoscesse questo prodotto amatissimo dalle star di Hollywood, si tratta di una maschera esfoliante che rende più fresca e tonica la pelle tanto quanto un giorno passato in una Spa.

La vera chicca di questo prodotto è che agisce in appena 10 minuti.

La maschera ha fatto rapidamente il giro di Hollywood e presto i Dellimore hanno ricevuto richieste da Kate Hudson, Chrissy Teigen, Miley Cyrus e January Jones.

Questa maschera è stata creata inizialmente per l’uso nel backstage. Con il passare del tempo però, visto l’incredibile successo, i Dellimore hanno deciso di lanciare la maschera al grande pubblico nel 2011. Da quel momento, è diventata un best seller su Sephora.

Se avessi qualche dubbio su questo prodotto ti basta dare uno sguardo alle foto di Keanu Reeves, che ha 50 anni ma ne dimostra non più di 40.