La lezione di Kate Winslet: “A 40 anni le donne sono più potenti e sexy”

Altro che declino, le donne dopo i 40 anni sono più potenti è più sexy. E’ questo il potente messaggio di Kate Winslet, 47 anni, che in un’intervista a ‘Woman’s Hour’ della BBC cerca di infondere consapevolezza e sicurezza alle donne. La lezione dell’attrice è importante: donne, non sentitevi finite dopo aver superato i 40 anni, non è l’inizio del declino.

“Ho l’artrite ad un alluce e il mio piede sinistro si gonfia con il caldo – dice l’attrice premio Oscar nel 2008 per The Reader -. Ho 47 anni e ci sono pezzi che non fanno più ciò che vorresti. E c’è qualcosa di favoloso nel pensare, ‘Bene, va così, giusto?'”.

Kate Winslet, donne dopo i 40 più potenti e sexy

“Credo che le donne superino i 40 anni pensando che questo sia l’inizio del declino e che le cose cambieranno nel modo che ci fa più paura”. Lei però non condivide questa visione: “Diventiamo più donne con il passare del tempo, più potenti, più sexy. Cresciamo, ci evolviamo in noi stesse, impariamo a dire ciò che pensiamo senza preoccuparci di ciò che pensano gli altri. Penso sia fantastico: ragazze, riprendiamoci il controllo”.

Kate Winslet è attualmente impegnata con le prime e i red carpet promozionali di Avatar – La via dell’acqua, sequel di Avatar. Inoltre, nelle ultime settimane è tornata al centro delle cronache rosa cinematografiche per alcune voci di un possibile sequel della commedia romantica “L’amore non va in vacanza”. Notizia diffusa da molti tabloid ma purtroppo smentita dalla stessa attrice.

Oggi l’attrice di Titanic ha 47 anni e in più occasioni ha voluto rendere pubbliche le assurde ossessioni hollywoodiane sulla paura di invecchiare, combattendo contro le pressioni che le attrici subiscono quotidianamente per dover rimanere sempre giovani e in forma. Un mito da dover abbattere, ricorda spesso l’attrice. Fortunatamente, sembra che si stia andando verso la direzione giusta.