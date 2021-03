Kate e William si sono da sempre mostrati due paladini della salute mentale.

Durante il lockdown hanno più volte fatto collegamenti virtuali con associazioni che si occupano di questo tipo di problemi, notevolmente aumentati durante la pandemia da Covid-19.

Eppure, nel corso dell’intervista che Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey emerge che all’ex attrice americana è stato negato l’aiuto quando ha fatto presente all’istituzione di avere seri problemi psicologici.

Una contraddizione notevole, considerando che lo scorso mese Kate ha anche pubblicato un video selfie per inaugurare la “Settimana della salute mentale dei bambini”.

Non solo. Sappiamo che il fratello della moglie di William ha sofferto di depressione ed il tema è dunque molto caro alla sua famiglia, sia quella reale sia quella di origine.

Dunque perché quando si è trattato di aiutare un membro della famiglia reale, tale soluzione non è stata presa in considerazione per Meghan Markle?

Certamente i colpevoli di tale mancanza non sono direttamente Kate e William, perché non c’è alcuna prova ed è piuttosto impensabile che la negazione sia passata da loro direttamente.

Lo stesso Harry ha confermato di aver parlato solo con poche persone del problema di sua moglie durante la gravidanza.

La famiglia reale, con i suoi numerosi impegni verso le istituzioni che si occupano di mental health problems, non ne esce come dire…pulitissima dall’intervista.

Il problemi di salute di Meghan Markle ignorati dalla Corona.

“Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero”, ha rivelato la duchessa del Sussex.

E poi quella che potremmo chiamare la questione tristemente razziale, che ha peggiorato lo stato psicologico della moglie di Harry:

“Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza”.

Membri della famiglia si sono lamentati con Harry: “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”.

Parole sconvolgenti che hanno portato i duchi a prendere la drastica decisione di lasciare il Regno Unito e ricominciare una vita altrove, in California, terra natale di Meghan.