Kate Middleton, tra le sue giacche preferite c’è questo Barbour

Lo scorso mercoledì Kate Middleton ha fatto visita a un’organizzazione che sostiene i padri nel nord di Londra. La principessa del Galles, 41 anni, ha partecipato a una “passeggiata con i papà” come parte del suo progetto Shaping Us, in corso, optando per un look casual. Dopo la morte della regina Elisabetta, Kate e William sono diventati il volto della famiglia reale per l’impegno nelle iniziative di natura sociale.

La battaglia principale di Catherine resta quella per la salute mentale, che la riguarda da vicino, considerando che suo fratello James ha combattuto in passato contro una brutta depressione. Sua sorella era al suo fianco, prendendo parte quando necessario anche alle sedute che coinvolgevano anche i Middleton. Tutto pur di aiutare James, che è da poco diventato papà.

Il look autunnale di Kate Middleton

Kate indossava un maglione di cashmere a righe Erdem, jeans Mother Denim “Dazzler” e stivali Reiss “Thea”. A completare il suo look, l’amata giacca cerata color kaki Barbour by ALEXACHUNG. Questa è la quarta volta che la reale viene fotografata con il capo da quando l’aveva sfoggiata per la prima volta nel 2020. Realizzata in cotone cerato lucido, presenta i dettagli distintivi del marchio, tra cui una chiusura con zip nascosta a doppio cursore e un morbido colletto in velluto a coste. Il design è quello con la classica fodera a quadri del brand, che lo ha reso celebre nel mondo.

Alexa Chung lanciò la collezione con la popolare etichetta britannica nel giugno 2019 e all’epoca disse che la linea era ispirata alla principessa Margaret. L’ex modella, diventata stilista, ha detto di aver indossato giacche Barbour fin dall’infanzia, ricevendo la prima di seconda mano all’età di cinque anni. Di seguito l’ultimo outfit della Principessa del Galles.