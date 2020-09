Ecco un fatto interessante: Kate Middleton, duchessa di Cambridge, è ora presidente congiunto degli Scout. Sì, sto proprio parlando degli esploratori che fanno campeggio e apprendono abilità di vita importanti che, per esempio, io non ho.

Per celebrare questo nuovo ruolo, Kate Middleton ha deciso di lasciare la sua tiara a casa a favore di un look più appropriato, adatto ad arrostire marshmallow. Per l’incontro con un gruppo Scout vicino Londra, Kate ha scelto un paio di pantaloni skinny marroni di Massimo Dutti, camicia celeste, gilet di Rally Wild e pratici stivaletti stringati. Naturalmente, nessun look da Scout sarebbe completo senza la tipica sciarpa blu e rossa.

CORTESIA INSTAGRAM KENSINGTON ROYAL

Il messaggio ufficiale di Kensington Royal

Su Instagram, l’account ufficiale di Kensington Royal ha condiviso un messaggio del Duca di Kent, cugino della Regina Elisabetta, con cui Kate condivide da oggi il ruolo di presidente degli Scout.

“In occasione del suo nuovo ruolo di presidente congiunta degli Scouts, la Duchessa di Cambridge ha visitato un gruppo scout a Londra per vedere come hanno adattato le loro attività durante la pandemia” si legge nel post.

L’Associazione Scout aiuta quasi mezzo milione di persone di ogni estrazione sociale di età compresa tra i 6 e i 25 anni. Li aiuta ad acquisire le competenze di cui hanno bisogno per prepararsi al proprio futuro. Rendendolo il più grande movimento giovanile co-educativo del paese.

CORRELATI: Kate e William dolcissimi con i look abbinati ai figli George, Charlotte e Louis.

Accogliendo la Duchessa di Cambridge come Presidente Congiunto, il Duca di Kent ha scritto:

“L’ethos di dedizione, inclusività e aiuto degli scout ovunque sia necessario risuona attraverso le generazioni. E come tale sono lieto di dare il benvenuto alla Duchessa di Cambridge come presidente congiunto, e di lavorare insieme per continuare questa eredità”.

Sua Maestà la Regina è Patrona degli Scout dal 1952 e il Duca di Kent è Presidente dell’Associazione Scout dal 1975.