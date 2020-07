Kate Middleton è diventata in questi ultimi anni un’icona di stile e bellezza. La duchessa di Cambridge ha puntato molto sul suo aspetto fisico impeccabile per dare la migliore immagine di se stessa.

Fin dal giorno delle sue nozze il 29 aprile 2011 la moglie di William ha catturato l’attenzione dei fashion addicted, inaugurando quello che negli anni a seguire sarebbe stato l'”effetto Kate”.

Ogni capo che la duchessa indossa è in grado di stimolare l’economia del settore, finendo sold out in poche ore. Non solo abiti di alta moda, ma anche vestiti di brand commerciali.

L’influenza di Kate non copre solo la moda ma anche il settore cosmetico. Anche lei come altre celebrities ha i suoi prodotti di riferimento, non necessariamente inaccessibili per quel che riguarda i prezzi.

Il rossetto che Kate Middleton aveva il giorno delle nozze.

Come confermato da Glamour, tra i rossetti usati sulla duchessa per le nozze con William ce ne era uno cremoso semi opaco di Bobbi Brown, colore Sandwash Pink. Prezzo: 29 euro.

Questo lipstick è stata la prima formula ad essere lanciata dal famoso brand. Ha un’elevata pigmentazione che dona alle labbra un aspetto seducente. Non secca e offre una tenuta long-lasting.

Chi è Bobbi Brown.

La make up artist Bobbi Brown è nata nel 1991 a Soho, New York, dove ha fondato questa marca avendo come obiettivo di valorizzare la bellezza individuale e naturale e rendere sicure di se stesse tutte le donne.

Brown ama ripetere il suo slogan, ovvero “Il segreto della bellezza è semplice – siate voi stessi”. E infatti il suo make-up che non maschera mai.

Oggi la sua linea comprende prodotti make-up e skincare nel segno di una cosmetica di lusso in cui però è rimasto l’approccio personalizzato alle possibilità di creare un aspetto sempre naturale.

La make up artist ha avuto un ruolo importante nell’offrire una gamma sufficiente di toni per tutti i colori di pelle.

Una conquista sociale recente, come i movimenti del Blake Lives Matter hanno avuto la necessità di rimarcare in questi ultimi mesi.