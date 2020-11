Anche Kate Middleton come Letizia Ortiz ha ceduto al riciclo. La regina di Spagna è stata la promotrice del riuso degli abiti in diverse occasioni e anche le altre reali europee sembrano seguire le sue orme.

In uno dei suoi ultimi collegamenti virtuali, la Duchessa di Cambridge ha indossato un blazer rosso firmato Zara, già sfoggiato alle Olimpiadi di Londra del 2012.

La moglie di William è intervenuta tramite i suoi canali social ufficiali per ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al progetto “Hold Still“.

La campagna è stata promossa proprio da Kate, patrona della National Portrait Gallery, con l’obiettivo di creare una collezione di foto che ritraessero il popolo britannico durante l’emergenza sanitaria da coronavirus.

I ringraziamenti di Kate Middleton.

“Volevo solo dire un enorme grazie a tutti coloro che hanno inviato un’immagine a Hold Still”, ha detto nel video.

“Ho lanciato il progetto con la National Portrait Gallery a maggio perché volevo trovare un modo per consentire a tutti di condividere le loro storie ed esperienze di isolamento”.

Durante il videoclip, Kate Middleton ha detto:

“Per me, la parte più importante del progetto è che ha mostrato quante persone e comunità si sono unite e quanto siamo importanti l’uno per l’altro”.

“Grazie mille per far parte di Hold Still e per aver condiviso le vostre storie con la nazione”.

Ha continuato: “Non potrei essere più grata a ognuna delle 31.000 persone che hanno inviato un’immagine”.

“È stato così difficile selezionare le ultime 100 fotografie, ma speriamo di aver creato un ritratto collettivo della nostra nazione, riflettendo su quello che altri hanno vissuto così in questo momento difficile”.

Il Regno Unito alle prese con il nuovo lockdown.

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi segnali positivi di stabilizzazione all’ingiù della curva della seconda ondata di contagi da coronavirus nel Regno Unito, dopo poco più di una settimana di lockdown nazionale bis in Inghilterra.

Il premier britannico Boris Johnson è in auto isolamento dopo un contatto con una persona risultata positiva al Covid.