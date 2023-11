Kate Middleton riceve la first lady coreana Yoon Suk Yeol

Kate Middleton e il principe William hanno dato il benvenuto nel Regno Unito al presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e sua moglie, la First Lady Kim Keon Hee, giunti per la loro visita di stato in territorio britannico. Dopo aver incontrato la coppia presidenziale nel loro hotel, i quattro si sono diretti alla Horse Guards Parade di Londra, dove si sono uniti al re Carlo e alla regina Camilla per la cerimonia di benvenuto.

Per l’evento, la principessa Kate ha indossato un capo di colore rosso, che omaggia la Corea. Ha sfoggiato un cappello su misura di Jane Taylor e un nuovo mantello di lana rossa di Catherine Walker & Co. Anche se il fiocco può sembrare parte del mantello, il dettaglio proviene in realtà dal vestito sottostante dello stesso stilista, che è l’outfit indossato da Kate Middleton al suo primo concerto di canti natalizi nel 2021. In un omaggio all’altro colore della bandiera, il blu, la principessa del Galles ha sfoggiato pendenti con zaffiri e diamanti che in precedenza appartenevano alla sua defunta suocera, la principessa Diana.

Il giorno dopo la morte della regina Elisabetta nel settembre 2022, re Carlo ha nominato William e Kate i nuovi principe e principessa del Galles, riconoscendo i loro ruoli cruciali per il futuro. “Charles sta già aprendo loro la strada, e William e Kate sono entrambi coinvolti nel processo decisionale dietro le quinte. Sono pronti e disposti a svolgere il lavoro – e Kate ne fa parte”, ha recentemente detto a People un amico della principessa.

Chi è Kim Keon Hee

“Non chiamatemi First Lady”. Queste le parole pronunciate nel maggio dello scorso anno da Kim Keon-hee, all’annuncio della presidenza del marito Yoon Suk-yeol. “Preferisco che vi riferiate a me solo come la moglie del presidente della Corea del Sud”. 50 anni compiuti lo scorso settembre, Kim Keon-hee è una businesswoman e promoter culturale attiva già nel mondo degli affari legati all’arte prima di sposarsi, nel 2012, con l’attuale 13esimo presidente della Corea del Sud. Laureata in studi artistici, nel 2009 ha fondato la Covana Contents, un’azienda coreana specializzata nell’allestimento di mostre.