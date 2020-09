Non solo veste low cost. Non solo ricicla. Per l’ultima apparizione pubblica, Kate Middleton ricicla un pantalone di un completo low cost. E lo fa divinamente.

Ehi, ricordi i pantaloni? Dopo un’estate passata in shorts, vestitini e pantaloncini del pigiama, le temperature ci permettono di accogliere di nuovo questo buon vecchio capo del guardaroba.

E forse non c’è nessuno migliore di Kate Middleton come fonte di ispirazione per reinterpretare i pantaloni.

In occasione di un incontro con un gruppo di genitori al Battersea Park di Londra, la duchessa ha sfoggiato un look pratico e disinvolto.

Kate Middleton ha riciclato il pantalone di un tailleur che ha già indossato a marzo scorso in occasione della visita a un call center della London Ambulance Service a Croydon insieme al marito William.

La vera chicca è che non si tratta affatto di un tailleur di alta moda ma semplicemente un capo della catena inglese Marks & Spencer. Costo? 99 sterline.

All’epoca, la preoccupazione dell’Europa per l’arrivo della pandemia era evidente. Kate ha indossato il tailleur in modo molto formale e la tensione era palpabile.

Adesso, invece, la moglie di William appare raggiante e serena. Tanto da decidere di spezzare il completo, prendere il pantalone e abbinarlo a una t-shirt bianca Ralph Lauren. Ai piedi sfoggia le Superga, sua scarpa da ginnastica preferita.

CORTESIA KENSINGTONROYAL / INSTAGRAM

Non solo il look è disinvolto e smart. La stessa Kate appare sciolta e disinibita. Addirittura, sembra non aver rispettato in toto il protocollo. Immortalata su una panchina del parco, infatti, appare con le gambe accavallate, posa considerata da sempre molto poco elegante per una futura regina. Nonostante ciò, Kate Middleton risulta sempre molto chic, con il suo portamento regale e sicuro al punto giusto.

Il completo Marks & Spencer di Kate Middleton, purtroppo, è sold-out sul sito. Tuttavia, se vuoi copiare il look della duchessa, sappi che dei pantaloni simili sono disponibili in più negozi, tra cui SHEIN (22 euro, shein.com ) e ASOS (22 euro, asos.com).