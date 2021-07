Se anche tu adori i look di Kate Middleton abbiamo una buona notizia per te.

Uno dei brand preferiti della duchessa di Cambridge, LKBennett, ha appena lanciato ” LK Borrowed “, un servizio in abbonamento che ti consente di prendere in prestito alcuni dei loro capi.

LK Borrowed è il primo piano di abbigliamento a noleggio con abbonamento illimitato esclusivamente per donne nel Regno Unito. Con una tariffa mensile fissa di 79 sterline, i membri ricevono 2 articoli impacchettati e possono effettuare sostituzioni con spedizione gratuita.

Inoltre, se gli acquirenti amano l’articolo noleggiato, ottengono ogni volta un enorme sconto del 50% sul prezzo di vendita.

Darren Topp, CEO di LK Bennett, ha dichiarato del nuovo servizio:

“Riteniamo che questa nuova offerta di noleggio attirerà una nuova base di clienti su LKB, in quanto soddisferà coloro che cercano un modo più sostenibile di fare acquisti”.

“Il noleggio consentirà ai clienti che non possono o non vogliono spendere l’importo necessario per avere un articolo LKB di indossare un abito LKB per un’occasione speciale. Se si è già fan di LKB, questo servizio consente di cambiare regolarmente il guardaroba e ottenere articoli freschi per il guardaroba quotidiano”.

Kate Middleton, icona di stile ed eleganza.

Tra le persone più influenti di questi anni, Kate Middleton è nata il 9 gennaio 1982 a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra.

Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001.

Il loro fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia si è spostata davanti ad un numero record di spettatori di tutto il mondo il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster.

I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito.