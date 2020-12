Kate Middleton e il principe William si sono rifugiati ad Anmer Hall, nel Norfolk, dove probabilmente trascorreranno anche le loro feste di Natale.

La Duchessa di Cambridge trascorre la maggior parte dell’anno a Londra, ma appena possibile raggiunge la campagna per passare del tempo lontano dai riflettori.

Ed è proprio ad Anmer Hall che la famiglia si è rifugiata durante il primo lockdown, ripetendo la scelta per questa seconda fase di chiusura da Covid-19.

Se per molti la campagna è noiosa o priva di attrazioni, sappiate che Kate Middleton non la pensa così, anzi, la adora.

La duchessa ha sempre voluto crescere i suoi figli in campagna. Una fonte ha detto a People:

“Anche se fosse sposata con un banchiere, non credo che sarebbe molto diversa…Avrebbe voluto essere una mamma di campagna e di tanto in tanto essere in città. Non credo che lei abbia vissuto una vita molto diversa”.

Nel frattempo, un amico ha rivelato alla pubblicazione che la duchessa è “molto rilassata a casa…È una casa familiare normale e occupata con bambini che corrono e rovesciano le cose.”.

In effetti, la vita familiare di Kate è apparentemente molto normale, nonostante sia sposata con il futuro re d’Inghilterra.

“Se vai a casa sua, prendi una tazza di tè, e spesso è William che lo fa. È una casa deliziosa e accogliente, non un palazzo lussuoso e soffocante in alcun modo”.

Kate Middleton, una mamma come tutte la altre nel privato.

Kate Middleton è un membro della famiglia reale più popolare del pianeta, ma questo non esclude che nel privato sia una donna come tutte le altre.

La duchessa di Cambridge ha una “vita normale” come “una qualsiasi mamma impegnata a lavorare”, spiega una fonte a lei vicina alla rivista People.

Kate è mamma di tre figli: George, sette anni, la principessa Charlotte, cinque e il principe Louis, due.