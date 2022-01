La routine mattutina secondo Kate Middleton e Meghan Markle

La routine mattutina di Kate Middleton e Meghan Markle è molto ferrea. Se pensante che i loro tempi siano dilatati e rilassati vi sbagliate. Essere un personaggio pubblico del loro calibro comporta un forte impegno non solo dal punto di vista dell’immagine, ma anche degli impegni veri e propri verso la Corona per la prima, verso il sociale per la seconda.

Meghan Markle.

La duchessa del Sussex è un’abituale mattiniera, di solito si alza ogni mattina intorno alle 4:15. Dopo essersi svegliata, Meghan Markle inizia ogni giornata con una sessione di yoga, dando il tono per una giornata produttiva e centrata. “La mattina, come tutti sappiamo, è quel momento vitale che dà il tono alla nostra giornata”, ha scritto una volta la Duchessa sul suo blog di lifestyle ormai defunto, The Tig.

Resiste alla tentazione di bere caffeina per tutto il giorno e, invece, opta per il succo verde. “È facile cadere nella trappola di correre per un caffè quando si arriva a quel crollo delle 16:00. Mescolo un po’ di mela, cavolo riccio, spinaci, limone e zenzero nel mio Vitamix al mattino e trovo sempre che sorseggiarlo sia una spinta molto migliore di una tazza di caffè espresso”, ha scritto per Today in un post sul blog del 2012.

Kate Middleton.

La routine del sonno di Kate Middleton è concentrata su un sonno di qualità. La duchessa di Cambridge prepara sempre la cena per sé e per la sua famiglia intorno alle 18:00 e di solito va a letto ogni sera alle 22:30. Questo programma, combinato con un regime quotidiano costante di esercizio fisico e alimentazione pulita, mette al centro un riposo adeguato come priorità. Ogni mattina Kate va a correre o porta a spasso il cane di famiglia. Spesso fa fino a tre passeggiate al giorno. La moglie di William è una grande appassionata di spot, così come sua sorella Pippa.