Kate Middleton e Meghan Markle sono al centro dei pettegolezzi reali mondiali per il loro presunto rapporto tutt’altro che amichevole.

Che tra le due duchesse non scorresse buon sangue non è cosa nuova. Fin dall’arrivo nella royal family i report non hanno mai decritto le due cognate come amiche.

Ma è la nuova biografia sui Sussexes, “Finding Freedom“ (Alla ricerca della libertà), a gettare nuova luce sulla relazione tra la moglie di William e quella di Harry.

Meghan si sarebbe “adattata immediatamente” a Kate e William quando si sono incontrati per la prima volta.

Harry non avrebbe vissuto bene il fatto di vivere all’ombra del fratello e quest’ultimo da parte sua sarebbe stato “snob” nei confronti di Meghan fin dall’inizio, chiedendo al fratello di prendersi del tempo per conoscere “questa ragazza”.

L’amicizia tra Meghan con Kate non sarebbe dunque mai decollata, secondo il nuovo “testo bomba”, poiché la duchessa di Cambridge raramente si sarebbe rivolta alla nuova altezza reale.

Ma è andata davvero così? Stando alle parole dei duchi del Sussex in occasione del loro fidanzamento ufficiale non proprio.

Le prime parole di Harry e Meghan su William e Kate.

Quando la giornalista della BBC Mishal Husain ha chiesto a Harry: “Com’è stato presentare Meghan a tuo padre e tuo fratello?”, il principe ha risposto:

“È stato emozionante, voglio dire che sai che l’ho vista per un periodo di tempo in cui letteralmente non l’ho detto a nessuno. E poi William desiderava incontrarla e anche Catherine”.

“Kate è stata meravigliosa”, ha aggiunto Meghan, testimoniando un benvenuto non negativo da parte dei parenti del marito.

Questo non esclude che poi i rapporti siano cambiati e tra le due coppie l’iniziale intesa sia svanita.

Kate Middleton avrebbe inviato dei fiori alla cognata in segno di pace, ma questa non avrebbe considerato il gesto sufficiente per recuperare la loro amicizia.

Il giornalista e scrittore Andrew Morton ritiene che Kate sia rimasta “devastata” dalla faida che avvolge la famiglia reale.