Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton riempie da sempre le pagine della cronache di palazzo.

Dopo le nozze dei duchi del Sussex nel 2018 ci fu un episodio nello specifico che portò la stampa a descrivere presunte incomprensioni tra le due, al punto che si parlò anche di un litigio che portò la moglie di William alle lacrime.

Nell’intervista che Meghan e Harry hanno concesso all’amica Oprah Winfrey, l’ex attrice americana fa però chiarezza su quanto accadde in quell’occasione.

Cosa è successo tra Meghan e Kate prima delle nozze dei Sussexes.

“I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario“, spiega Meghan, che continua:

“Pochi giorni prima delle nozze se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Ma quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai”.

Da allora “fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione” e “le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale”.

Di lì arrivò a sprofondare: “Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più vivere”, ha confidato, denunciando che le negarono l’aiuto psicologico per evitare imbarazzi.

Il fatto che Kate non abbia smentito la versione dei fatti ricostruita dalla stampa non stupisce: quasi mai la duchessa di Cambridge si espone in questo tipo di situazioni non legate al suo ruolo istituzionale.

Considerando che la moglie di William è destinata a essere regina, è pressoché impossibile immaginare che sarebbe potuta abbassarsi al livello del gossip, dando la propria versione della vicenda.

Meghan Markle distrugge il mito della vita di corte.

Nell’intervista mandata in onda dalla Cbs la moglie di Harry svela i lati oscuri della sua permanenza nella famiglia reale quando risiedeva nel Regno Unito.

Due sono le parole che hanno sconcertato i telespettatori: pensieri suicidi e razzismo verso il primo figlio della coppia.

“Sono stata silenziata”, “non mi hanno difeso dagli attacchi denigratori della stampa”, “mi hanno negato aiuto quando pensavo al suicidio”, rende noto la duchessa.

“Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male. Non potevo permettersi alla Storia di ripetersi”, ha specificato Harry, alludendo alla sorte della madre, la principessa Diana.

La principessa del Galles, ha aggiunto Harry, “sarebbe molto arrabbiata e triste per come tutto è andato a finire ma vorrebbe che fossimo felici”.