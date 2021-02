In uno dei suoi ultimi collegamenti via social Kate Middleton ha sfoggiato un look casual chic.

La duchessa di Cambridge ha discusso virtualmente con diverse associazioni che si occupano di salute mentale rispetto all’impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sotto questo aspetto.

“L’anno passato è stato molto difficile per le famiglie che non possono fare affidamento sul loro solito sistema di supporto”, si legge sulla pagina dei duchi.

Per l’occasione Kate ha indossato una giacca firmata Massimo Dutti, brand sdoganato dalla regina Letizia Ortiz in ambito “royal”.

Un blazer verde sotto il quale la moglie di William ha abbinato una maglia Zara dello stesso colore, più un ciondolo a vista Daniella Draper.

Kate Middleton sempre più sicura di sé con il mondo social.

Kate Middleton è “diventata più sicura di sé davanti alla telecamera” e ha “imparato a divertirsi piuttosto che a temere le videochiamate”, fanno sapere fonti reali.

In altre parole, la duchessa non si è persa d’animo e ha subito organizzato un modo efficace per rimanere in contatto con il popolo britannico.

La duchessa ha trascorso gran parte del lockdown nella sua residenza di Anmer Hall nel Norfolk insieme al duca, 38 anni, e ai loro tre figli, il principe George, sette, la principessa Charlotte, cinque, e il principe Louis, due.

Katie Nicholl di Vanity Fair ha spiegato: “Ha allestito una location per le riprese fai-da-te ad Anmer Hall nel Norfolk, dove i Cambridges stanno passando il lockdown”.

“Apparentemente ha un supporto speciale per il suo pc e una luce per garantire che lo scatto sia ben illuminato”, specifica l’esperto.

Kate e l’importanza delle malattie mentali.

Già dallo scorso aprile, Kate e William hanno deciso di sostenere “Our frontline”, un progetto che attraverso lo sforzo di varie charity fornirà supporto psicologico, 24 ore su 24, a chi, come medici e poliziotti, “mette a rischio la propria salute mentale per proteggerci tutti durante la pandemia”.