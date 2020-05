Kate Middleton ha fatto la sua apparizione al This Morning show lo scorso giovedì.

Per il collegamento con la popolare trasmissione mattutina britannica la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito giallo con degli alteberi stilizzati disegnati.

Il modello scelto è il Bracelet Sleeve Acid Tree-Print Silk Dress.

L’abito è 100% seta (originariamente venduto a 540 sterline, più recentemente scontato a 162) e realizzato nel Regno Unito.

Se amate il capo, vi proponiamo una serie di alternative simili al vestito di Kate Middleton.

Per esempio il Gold Ditsy Print Midi Dress. Prezzo scontato: 46 euro.

Perfetto per un evento come un battesimo, ma anche un matrimonio o una festa.

Questo stile può anche essere indossato con un look più casual con scarpe da ginnastica o sandali per la prossima estate.

Poi ancora il Vintage Floral Tea Dress di WareHouse, in vendita su Zalando a 42 euro.

O ancora il Never Fully Dressed frill neck midaxi dress in giallo, molto elegante, ideale per la primavera, non per le giornate calde estive ma per quelle miti sì.

Altri dettagli degli outfit di Kate.

Nei giorni scorsi Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini in oro giallo con diamanti da 900 euro durante una videochiamata con un reparto di maternità di Kingston.

I pendenti che si intravedono nel filmato diffuso sui social sono firmati dal designer Patrick Mavros, marchio di lusso africano.

Potrebbero essere stati un dono di William in occasione della festa della mamma o semplicemente un acquisto della stessa Duchessa di Cambridge.

Certo è che la loro origine, dallo Zimbabwe, non è passata inosservata.

L’Africa è un continente speciale per la famiglia reale, particolarmente caro a Harry e Meghan, che prima del fidanzamento ufficiale avevano trascorso lì del tempo per conoscersi meglio.

Ora che i Sussexes sono in America, a Los Angeles, Kate potrebbe aver voluto omaggiare la coppia con un gesto affettuoso e significativo.