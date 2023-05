Kate Middleton, l’headband un omaggio alla regina Elisabetta, il dettaglio

Lo splendido copricapo floreale indossato da Kate Middleton all’incoronazione di Re Carlo III potrebbe essere stato un tributo alla defunta regina Elisabetta II. La coroncina firmata Jess Collett X Alexander McQueen, realizzato con lingottini d’argento, cristalli e ricami di foglie tridimensionali, ricorda sorprendentemente i diademi indossati dalle damigelle della regina nel 1947, in occasione del giorno delle sue nozze con il principe Filippo.

Le foto dal balcone dell’epoca mostrano le sue damigelle vestite in abiti con scollature bardot in tulle e copricapi floreali molto simili a quello indossato da Kate. Quest’ultima potrebbe aver reso omaggio anche alla principessa Diana, sfoggiando i suoi orecchini di perle e diamanti per complimentare l’outfit dell’incoronazione. I pendenti, realizzati da Collingwood e donati a Diana dal re Carlo prima del loro matrimonio nel 1981, segnano un commovente passaggio di consegne da una principessa del Galles all’altra. Kate ha omaggiato la regina anche indossando inoltre una collana che fu un dono di re Giorgio VI alla figlia, l’allora principessa Elisabetta.

Il look solenne di Kate Middelton per l’incoronazione di re Carlo

Kate Middleton è arrivata all’Abbazia di Westminster insieme al marito William. La principessa ha indossato un abito in crêpe di seta avorio firmato McQueen, che presentava ricami in argento con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio per rappresentare ciascuna delle quattro nazioni. La principessa ha scelto più volte questo brand nei momenti più significativi della sua vita, in particolare affidandosi al suo direttore creativo, Sarah Burton, per disegnare l’abito da sposa del matrimonio con il marito William. I quattro fiori delle nazioni d’origine – rosa inglese, cardo scozzese, narciso gallese e trifoglio irlandese – sono stati ricamati sull’abito. La mise di Kate sembra riprodotta in una versione in miniatura per la principessina Charlotte: anche lei quindi in avorio con ricami argento e un ‘headband’ tra i capelli. Foto Ansa.