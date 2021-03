Kate Middleton e Letizia Ortiz hanno inaugurato la stagione primaverile indossando entrambe dei blazer, tra i capi più strategici per affrontare le temperature miti (ma non troppo) di fine inverno.

Il blazer verde di Kate Middleton per San Patrizio.

La Duchessa di Cambridge ha optato per una giacca verde firmata Zara. Tessuto in tweed, uno dei più scelti da Kate quest’anno.

Il colore non è casuale, considerando che è quello simbolo della ricorrenza.

Per completare il look Kate ha sfoggiato dei gioielli d’oro di Daniella Draper, orecchini e collana in pendant, entrambi decorati con dei pendenti a forma di trifoglio (altro simbolo di San Patrizio).

Letizia Ortiz con il blazer Uterque.

Anche la regina spagnola ha salutato la stagione primaverile ormai alle porte con un blazer, nel suo caso con fantasia e firmato dal brand Uterque.

La moglie di re Felipe ha abbinato la giacca a dei pantaloni a tre quarti larghi firmati Hugo Boss. Stesso marchio per le scarpe décolleté nere.

Letizia ha indossato questo blazer per la prima volta l’11 novembre 2019, in occasione dell’addio al padiglione statale del Terminal T4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e prima di partire per Cuba.

La giacca iconica della serie Emily in Paris.

Se hai amato il blazer a quadri che Lily Collins indossa nella terza puntata della serie tv Netflix “Emily in Paris”, abbiamo buone notizie per te.

Abbiamo trovato un modello molto simile, ma ad un prezzo davvero mini, adatto a tutte le tasche.

Questa giacca di SHEIN bianca e nera a quadri è un’ottima sostituta ed è un pezzo versatile da aggiungere a qualsiasi guardaroba.

Oltre ad essere molto simile al blazer di Veronica Beard indossato da Emily, puoi abbinarla davvero con tutti.

Mettila con dei jeans, con un vestito o un paio di pantaloni affusolati e catalizzerai l’attenzione ovunque ti trovi.