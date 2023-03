Kate Middleton lancia una task force a sostegno della prima infanzia

Kate Middleton lancia una nuova task force a sostegno della prima infanzia. Tutto è iniziato con il lancio a gennaio della sua campagna Shaping Us, per ricordare l’importanza dei primi anni di vita dei bambini. Per rinnovare il suo impegno, la principessa ha fatto visita alla sede londinese della banca NatWest con l’obiettivo di presentare la sua iniziativa Business Taskforce for Early Childhood

Tenendo un discorso all’evento, Kate ha parlato di come i primi cinque anni di vita di un bambino siano fondamentali per gettare le basi per la vita e il loro ambiente giochi un ruolo enorme in questo sviluppo. “Tuttavia, non si tratta solo di sostenere i bambini nei primi anni della loro vita. Si tratta anche di costruire comunità sane in cui possano crescere. Perché il sano sviluppo dei nostri bambini si basa su adulti sani. Ecco perché tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere”, ha detto. “Ed è per questo che sono qui di fronte a voi, per chiedere a voi, alcuni dei leader aziendali più influenti della Gran Bretagna, il vostro sostegno per contribuire a creare il cambiamento sociale necessario”.

Kate Middleton ha continuato: “Ho già parlato della necessità di rendere la prima infanzia l’equivalente sociale del cambiamento climatico. Nel modo in cui il mondo degli affari ha abbracciato l’obiettivo zero netto per proteggere i nostri ecosistemi ambientali, anche voi avete un ruolo importante da svolgere nel garantire che anche i nostri ecosistemi sociali siano protetti. Le vostre organizzazioni imprenditoriali sono esempi viventi di questi ecosistemi sociali, quindi è fondamentale costruire ambienti sani sia dentro che fuori dal posto di lavoro.”

“Credo davvero che investendo nella prima infanzia – ha continuato la principessa – con un’attenzione specifica allo sviluppo sociale ed emotivo, le aziende a loro volta vedranno in futuro…Una migliore comunicazione, migliori rapporti di lavoro, maggiore resilienza, dipendenti che trovano un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, meno stress, più pazienza e comprensione e maggiore soddisfazione sul lavoro”, ha affermato. “Non solo, ma l’impatto sociale che potremmo avere, se lavoriamo insieme su questo, potrebbe trasformare la vita delle generazioni a venire. Come si suol dire, ci vuole davvero un villaggio”. (Fonte: People Magazine).