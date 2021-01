Quando Kate Middleton si muove in giro per il mondo al suo fianco ha un team di donne speciali, pronte a rendere la sua immagine impeccabile agli occhi del mondo.

Una di queste è l’hair stylist Amanda Cook Tucker, che in occasione del viaggio della Duchessa di Cambridge in Svezia e Norvegia nel 2018 ha svelato qualche segreto di bellezza che usa nel suo lavoro.

Amanda è un’habituée dei tour all’estero dei Cambridges e si è occupata anche dei capelli di William e Harry per molti anni.

Basti pensare che è stata chiamata in azione subito dopo la nascita dei figli di Kate nell’unità privata di maternità dell’ospedale St Mary di Londra, per preparare i capelli della duchessa prima di essere fotografata dalla stampa mondiale.

Per un viaggio all’estero l’hair stylist può arrivare a portare con sé ben 13 spazzole diverse.

Un numero incredibile che però non deve stupire considerando l’arduo compito che deve portare a termine.

C’è anche una lacca low cost che Amanda usa per fissare la piega di Kate, ovvero Elnett’s Supreme Hold Hairspray (5,20 euro sul sito Notino).

Questo prodotto consente di fissare l’acconciatura a lungo e di garantire così il massimo controllo della chioma.

Fissa accuratamente le acconciature e non lascia residui sui capelli e si spazzola via facilmente, per la gioia di chi non sopporta l’effetto “appiccicato” delle lacche in generale.

Lo shampoo amato da Kate Middleton.

C’è uno shampoo in particolare che Kate Middleton e sua cognata Meghan Markle amano, come svelato da Marie Claire Usa.

Parliamo dello shampoo Kérastase Bain Oléo-Relax, un prodotto specifico per lunghezze ribelli, che libera dal crespo e dona capelli lisci e leggeri.

E’ piuttosto difficile pensare che Kate Middleton e Meghan Markle curino da sole i loro capelli nella vita quotidiana.

Allo stesso tempo non è impossibile immaginarlo, soprattutto in tempi di lockdown.