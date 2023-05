Kate Middleton ha fatto sentire tutti a casa all’incoronazione di Carlo. Parola della first lady islandese Eliza Reid, che ha elogiato la principessa del Galles quale perfetta padrona di casa in occasione della cerimonia a Westminster Abbey. Il marito di Eliza, Guðni Th. Jóhannesson, è presidente della repubblica nordica dal 2016 e da allora la coppia ha avuto l’onore di rappresentare il proprio paese come diplomatica.

“Siamo stati anche al funerale della regina Elisabetta. Erano uguali ma anche diversi. C’era uno schema simile della cerimonia, ma con il funerale si guardava indietro, rifletteva e rendeva omaggio. L’incoronazione riguardava la celebrazione e il guardare avanti. C’era molto più colore nell’abbazia”, ha detto Reid.

“Non riuscivamo a vedere molto, ma il suono era squisito. È un edificio così vecchio e l’acustica era meravigliosa, il che ti fa pensare: ‘Spero di non tossire o starnutire’. Quindi, anche se non potevamo vedere cosa stava succedendo, la musica era eccezionale e me lo ricordo anche dal funerale”, ha aggiunto la first lady.

Kate Middleton, una professionista nell’accogliere i suoi ospiti

“Siamo andati a Buckingham Palace la sera prima per un ricevimento. Dovevamo parlare un po’ con la Principessa del Galles. Lei è una tale professionista. Potevi vedere queste persone come congelate intorno a lei, e lei automaticamente diceva ‘Grazie per essere venuta, sono così felice che tu sia qui’. Quasi non volevo parlarle troppo a lungo, perché so che deve arrivare a tutti”, ha proseguito.

Cos’altro hai fatto oltre all’incoronazione mentre eri a Londra? Reid ha spiegato: “Il giorno prima dell’incoronazione era il mio compleanno, quindi sono uscita a cena con mio marito. Il giorno dell’incoronazione mi sono alzato alle 5 del mattino (…) quindi quella sera ci siamo semplicemente rilassati. Abbiamo quattro figli insieme – non ricordo l’ultima volta che abbiamo viaggiato insieme e abbiamo avuto la serata libera. È stato fantastico”. Fonte: People.