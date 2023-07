Kate Middleton in completo blu elettrico all’incoronazione di Carlo in Scozia

Kate Middleton ha scelto il blu elettrico per la “seconda” incoronazione di re Carlo III, quella avvenuta in Scozia. Di fatto, una “presentazione” al sovrano degli “Honours of Scotland”, la corona, lo scettro e la spada della nazione del Regno Unito, che ha avuto luogo il 5 luglio nella Cattedrale di St Giles, a Edimburgo.

Un’accoglienza di riguardo ma non estremamente festosa, considerando anche che in Scozia la famiglia reale inglese ha una approvazione “solo” del 46%, e tre quarti degli scozzesi non aveva nemmeno seguito l’incoronazione del 6 maggio a Westminster.

Kate Middleton impeccabile in blu elettrico

Tuttavia, Kate Middleton è apparsa come sempre impeccabile con un abito blu elettrico di Catherine Walker a cui ha abbinato un cappellino in tinta e un girocollo importante, appartenuto alla compianta regina Elisabetta II. Tutta la famiglia reale indossava il mantello cerimoniale dell’Ordine del Cardo, il principale ordine cavalleresco scozzese, tutti tranne Kate Middleton che non ne fa ancora parte.

I gioielli della corona scozzese

Per l’occasione, ai sovrani sono stati presentanti la corona, lo scettro e la spada, i gioielli della corona scozzese. I gioielli della corona scozzese sono un insieme di oggetti preziosi di grande importanza storica e simbolica. Questi gioielli rappresentano la monarchia scozzese e la sua eredità regale. Ognuno di essi ha un significato specifico e un ruolo importante nelle cerimonie di incoronazione e nelle funzioni reali.

Corona di Scozia: La Corona di Scozia è il simbolo principale del potere e della dignità regale in Scozia. Risalente al XIII secolo, è stata indossata da numerosi sovrani scozzesi durante le cerimonie di incoronazione. La corona è composta da un cerchio di oro, decorato con pietre preziose e perle, e presenta un globo crociato sulla parte superiore. Rappresenta l’autorità sovrana e il diritto divino di governare. Scettro: Lo Scettro è un bastone di simbolo regale che rappresenta il potere e l’autorità del sovrano scozzese. Ha una forma allungata e viene realizzato con materiali preziosi come l’oro e decorato con gemme. Lo scettro può essere tenuto dal sovrano come segno di comando durante le cerimonie ufficiali e rappresenta la giustizia e la protezione del popolo scozzese. Spada di Stato: La Spada di Stato rappresenta il potere militare e la difesa della corona scozzese. È una spada riccamente decorata con motivi ornamentali, incisioni e pietre preziose sul manico e sulla lama. La spada viene portata durante le cerimonie ufficiali come simbolo di autorità militare e di difesa del regno.

Questi gioielli della corona scozzese sono conservati e custoditi presso il Castello di Edimburgo, dove sono esposti al pubblico. Ogni gioiello ha un significato simbolico che rappresenta l’autorità e il prestigio della monarchia scozzese, testimoniando la ricca storia e la tradizione di questo paese.